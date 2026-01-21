El amor está en el aire: Cipolletti celebrará el día de los enamorados con casamientos masivos

Una nueva edición de uniones en matrimonios tendrá lugar en el Parque Rosauer el próximo 14 de febrero. Las parejas que quieran dar el sí tienen tiempo de inscribirse hasta el 9 de febrero.

Horacio y Lucrecia, una de las parejas que dieron el sí frente a una multitud en el Parque Rosauer el año pasado.

Horacio y Lucrecia, una de las parejas que dieron el sí frente a una multitud en el Parque Rosauer el año pasado.

El Registro Civil de Cipolletti realizará una nueva jornada de casamientos masivos que tendrá lugar el próximo 14 de febrero , en el marco de la celebración por el Día de los Enamorados . La iniciativa tendrá lugar en el Parque Rosauer , desde las 8 hasta las 12 horas. Ya están inscriptas cinco parejas y realizan la convocatoria para quienes quieran sellar su amor en el día de San Valentín.

La iniciativa que se implementó por primera vez en 2025 , volverá a convocar a las parejas que quieran sellar su unión frente a familiares, amigos y vecinos, en un acto especialmente preparado para el evento. Los interesados deberán solicitar turno en la Delegación 3 del Registro Civil ubicada en Celedonio Flores 1848 del barrio 1200 Viviendas .

La delegada del Registro Civil N°3, Erika Araneda en declaraciones a LM Cipolletti explicó: “El año pasado fue muy emocionante, muchas chicas me decían que se sentían en un cuento de hadas . Estuvo tan lindo todo, la decoración, la música, tuvieron la posibilidad de abrir su corazón y decir sus votos. Un momento sumamente especial”.

El plazo para anotarse se extenderá hasta los primeros días de febrero, con fecha estimada de cierre el 9 de febrero. Los requisitos legales para dar el sí son la presentación del documento nacional de identidad de ambos contrayentes, la presentación de cuatro testigos y la confección de una declaración jurada con los datos correspondientes. En los casos que exista un matrimonio anterior, deberá presentar el acta de divorcio con la inscripción marginal.

AS-Cipolletti-San Valentin (Casamientos Parque Rosauer) (5).JPG La celebración masiva tuvo lugar el 14 de febrero, el día de los enamorados. Antonio Spagnuolo

Ya hay cinco parejas anotadas para dar el sí

Araneda indicó que ya hay cinco parejas anotadas para dar el sí el 14 de febrero en el Parque Rosauer. Algunas de ellas se inscribieron en diciembre y la última se anotó a partir de la comunicación oficial. La expectativa es que el número de parejas que quieran formalizar su unión aumenten tras la difusión oficial de la convocatoria.

La delegada del Registro Civil N°3 detalló que los meses más elegidos por los novios para casarse son noviembre y febrero, algunos de ellos seleccionados para coincidir con el día de los enamorados. Por eso, este año que el 14 de febrero cae un día sábado, las parejas optaron por formalizar su amor en esta fecha tan especial.

Casamientos parque Rosauer Cipolletti.png Cada vez más parejas eligen casarse, aunque la brecha se achica con los que eligen uniones convivenciales en Cipolletti. LM Cipolletti

“Lo que buscamos es innovar y redoblar la apuesta, que puedan sentirse realmente importantes en un momento tan lindo. El año pasado se animó mucha gente y es doblemente valioso, porque un momento tan íntimo hacerlo frente a tanta gente, es algo sumamente especial” indicó Araneda.

La colaboración de los comercios para apoyar el amor

La propuesta de los casamientos masivos el 14 de febrero fue implementada en el 2025, cuando Araneda unió en matrimonio a 19 parejas. En esa oportunidad, múltiples comercios de la localidad aportaron su granito de arena como una peluquería que les regaló el peinado y maquillaje a las novias, un gesto que se repetirá este año.

AS-Cipolletti-San Valentin (Casamientos Parque Rosauer) (8).JPG Varios comercios de Cipolletti apoyaron el amor con colaboraciones. Antonio Spagnuolo

La celebración incluyó el sorteo de una estadía en las Cabañas San Francisco ubicadas en China Muerta, el hospedaje en un hotel, una florería colaboró con el arreglo floral como parte de la decoración y les regaló una rosa a cada novia. También recibieron la colaboración de distintas empresas para la entrega de dos bebidas espumantes y un voucher de una cena para cada una de las parejas.

La gente se casa cada vez más

Respecto al nivel de casamientos registrados en los últimos años, Araneda explicó “La gente se casa muchisímo. El año pasado terminamos con 191 matrimonios en diciembre y en lo que va de enero ya llevamos 15 casamientos”. Señaló que anteriormente había mayor cantidad de uniones convivenciales, pero la tendencia más reciente refleja un aumento significativo de las uniones en matrimonio.

Respecto a las parejas que eligen dar el sí, se separan entre las parejas con relaciones extensas de hace más de 20 años, que esperan el momento especial para sellar su unión y los novios jóvenes, usualmente creyentes, que eligen casarse como forma de respetar su fe.

casamientos masivos Las parejas tienen tiempo hasta el 9 de febrero para participar de los casamientos masivos.

“La mayoría de los casos son parejas grandes que buscaban darle el ejemplo de los valores a los hijos, a los nietos. Estaban esperando que los hijos sean grandes para que puedan ser testigos del casamiento. Y en otros casos hay muchos jóvenes de 19, 20 años que se están casando porque como van a la iglesia, buscan estar en orden” indicó Araneda.

De esta manera, los casamientos masivos en el Parque Rosauer tendrán otra edición el próximo 14 de febrero desde las 8 hasta las 12 del mediodía. Las parejas que quieran sellar su unión tienen tiempo hasta el 9 de febrero para anotarse en la Delegación del Registro Civil N°3 del barrio 1.200 Viviendas.