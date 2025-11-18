Cipolletti habilitó la agenda 2026 para casamientos: en lo que va del año ya se casaron 327 parejas
El Registro Civil abrió la agenda 2026 para matrimonios y confirmó los casamientos especiales por San Valentín. ¿Qué se necesita y como reservar?
El Registro Civil de Cipolletti ya habilitó oficialmente la agenda 2026 para todas aquellas parejas que deseen dar el sí el próximo año. La noticia llega acompañada de un dato alentador: a pesar de los cambios sociales y las nuevas formas de vincularse, muchas parejas siguen eligiendo el matrimonio como una forma de celebrar su amor y formalizar su vínculo ante la ley.
Según confirmó Erika Araneda, titular de la delegación del barrio 1200 Viviendas, en diálogo con LM Cipolletti, la agenda ya comenzó a moverse: “Ya tenemos anotados alrededor de 35 matrimonios para enero, febrero e incluso marzo de 2026”, detalló.
Te puede interesar...
Además, se confirmó que se volverán a realizar los casamientos masivos por el Día de los Enamorados, una propuesta que este años tuvo gran aceptación entre las parejas cipoleñas.
Cómo casarse en Cipolletti: paso a paso
Los interesados en reservar su casamiento civil para 2026 ya pueden iniciar el trámite en cualquiera de las delegaciones habilitadas. El procedimiento es simple pero requiere organización.
“Para reservar, uno de los dos contrayentes debe tener domicilio en Cipolletti. Se deben acercar a la delegación con DNI, actas de nacimiento y, si hubo un matrimonio anterior, presentar el acta con la marginal de divorcio. Con eso se saca el turno”, explicó Araneda.
El turno debe solicitarse con una anticipación mínima de 15 días hábiles, aunque lo ideal es hacerlo con más tiempo para asegurar disponibilidad, especialmente en fechas solicitadas como el 14 de febrero o fines de semana largos.
Una vez iniciado el trámite, se entregan las planillas prenupciales, que deben completarse y presentarse junto con los datos de al menos dos testigos mayores de edad.
Opciones personalizadas: casamientos en chacras y eventos
Una de las modalidades que crece año a año es la posibilidad de realizar la ceremonia civil fuera de la oficina del Registro. Araneda detalló que muchas parejas eligen casarse en el lugar donde celebrarán luego con familiares y amigos: “Por lo general nos piden hacer el casamiento en salones de eventos, chacras o viñedos. Es una opción que brindamos y tiene muy buena recepción. Nos trasladamos hasta el lugar para hacer el acto formal ahí”.
Esta alternativa permite sumar un componente más emotivo y personalizado al momento de firmar el acta de matrimonio, integrando el trámite legal a la fiesta o celebración íntima.
2025: un año activo para el amor legalizado
El 2025 viene siendo un año con cifras alentadoras en cuanto a la cantidad de matrimonios en Cipolletti. Según informó la titular del Registro, ya se celebraron 167 bodas en la delegación del barrio 1200. Si se suman las realizadas en el resto de las sedes, el total asciende a 327 matrimonios en lo que va del año.
La última fecha reservada para este año será el 27 de diciembre, por lo que de esa forma concluye el calendario 2025 para los cipoleños.
Entre la tradición y las nuevas formas
A pesar de que muchas parejas hoy optan por las uniones convivenciales como una vía más rápida y menos formal para registrar su vínculo, el matrimonio sigue vigente. Ya sea por convicción, por tradición o por el deseo de celebrar una ceremonia significativa, casarse no pasa de moda para muchos cipoleños.
“El matrimonio sigue siendo un sueño para muchas personas. Hay quienes lo ven como un acto simbólico fuerte, y hay otros que simplemente lo necesitan para cuestiones legales. Pero lo importante es que se sigan acercando, y que nosotros estemos disponibles para acompañarlos en ese momento especial”, destacó Araneda.
¿Dónde casarse en Cipolletti?
Las parejas pueden solicitar turno en cualquiera de las siguientes cuatro delegaciones del Registro Civil:
- Sede central: calle Fernández Oro (centro).
- Delegación 1200 Viviendas: Celedonio Flores Nº 1849.
- Hospital Pedro Moguillansky: para casos especiales de salud.
- Delegación Balsa Las Perlas: recientemente habilitada.
Leé más
Cipolletti inaugura la primera cancha multideportes de arena de la región
Dolor por la muerte de joven y querida cocinera de escuela cipoleña: "Nuestros niños te..."
Otra app de transporte comenzó a operar en Cipolletti: ya circulan autos de Cabify
Noticias relacionadas
Lo más leído
Dejá tu comentario