Cipolletti habilitó la agenda 2026 para casamientos: en lo que va del año ya se casaron 327 parejas

El Registro Civil abrió la agenda 2026 para matrimonios y confirmó los casamientos especiales por San Valentín. ¿Qué se necesita y como reservar?

La delegación del Registro Civil de las 1200 habilitó la agenda 2026 para reservar fechas de casamientos.

El Registro Civil de Cipolletti ya habilitó oficialmente la agenda 2026 para todas aquellas parejas que deseen dar el sí el próximo año. La noticia llega acompañada de un dato alentador: a pesar de los cambios sociales y las nuevas formas de vincularse, muchas parejas siguen eligiendo el matrimonio como una forma de celebrar su amor y formalizar su vínculo ante la ley .

Según confirmó Erika Araneda , titular de la delegación del barrio 1200 Viviendas, en diálogo con LM Cipolletti , la agenda ya comenzó a moverse: “Ya tenemos anotados alrededor de 35 matrimonios para enero, febrero e incluso marzo de 2026”, detalló.

Además, se confirmó que se volverán a realizar los casamientos masivos por el Día de los Enamorados , una propuesta que este años tuvo gran aceptación entre las parejas cipoleñas.

Casamientos parque Rosauer Cipolletti.png Se confirmó el casamiento masivo para el 14 de febrero, Día de los Enamorados. LM Cipolletti

Cómo casarse en Cipolletti: paso a paso

Los interesados en reservar su casamiento civil para 2026 ya pueden iniciar el trámite en cualquiera de las delegaciones habilitadas. El procedimiento es simple pero requiere organización.

“Para reservar, uno de los dos contrayentes debe tener domicilio en Cipolletti. Se deben acercar a la delegación con DNI, actas de nacimiento y, si hubo un matrimonio anterior, presentar el acta con la marginal de divorcio. Con eso se saca el turno”, explicó Araneda.

El turno debe solicitarse con una anticipación mínima de 15 días hábiles, aunque lo ideal es hacerlo con más tiempo para asegurar disponibilidad, especialmente en fechas solicitadas como el 14 de febrero o fines de semana largos.

Una vez iniciado el trámite, se entregan las planillas prenupciales, que deben completarse y presentarse junto con los datos de al menos dos testigos mayores de edad.

Registro Civil Cipolletti Casamientos (1) Cada vez más parejas solicitan que la ceremonia se pueda llevar adelante en sus celebraciones, como chacras o salones de eventos Gentileza

Opciones personalizadas: casamientos en chacras y eventos

Una de las modalidades que crece año a año es la posibilidad de realizar la ceremonia civil fuera de la oficina del Registro. Araneda detalló que muchas parejas eligen casarse en el lugar donde celebrarán luego con familiares y amigos: “Por lo general nos piden hacer el casamiento en salones de eventos, chacras o viñedos. Es una opción que brindamos y tiene muy buena recepción. Nos trasladamos hasta el lugar para hacer el acto formal ahí”.

Esta alternativa permite sumar un componente más emotivo y personalizado al momento de firmar el acta de matrimonio, integrando el trámite legal a la fiesta o celebración íntima.

2025: un año activo para el amor legalizado

El 2025 viene siendo un año con cifras alentadoras en cuanto a la cantidad de matrimonios en Cipolletti. Según informó la titular del Registro, ya se celebraron 167 bodas en la delegación del barrio 1200. Si se suman las realizadas en el resto de las sedes, el total asciende a 327 matrimonios en lo que va del año.

La última fecha reservada para este año será el 27 de diciembre, por lo que de esa forma concluye el calendario 2025 para los cipoleños.

E.C.P ERIKA ARANEDA REGISTRO CIVIL 1200 (4) La delegación de las 1200 está ubicada en Celedonio Flores Nº 1849. Estefania Petrella

Entre la tradición y las nuevas formas

A pesar de que muchas parejas hoy optan por las uniones convivenciales como una vía más rápida y menos formal para registrar su vínculo, el matrimonio sigue vigente. Ya sea por convicción, por tradición o por el deseo de celebrar una ceremonia significativa, casarse no pasa de moda para muchos cipoleños.

“El matrimonio sigue siendo un sueño para muchas personas. Hay quienes lo ven como un acto simbólico fuerte, y hay otros que simplemente lo necesitan para cuestiones legales. Pero lo importante es que se sigan acercando, y que nosotros estemos disponibles para acompañarlos en ese momento especial”, destacó Araneda.

¿Dónde casarse en Cipolletti?

Las parejas pueden solicitar turno en cualquiera de las siguientes cuatro delegaciones del Registro Civil: