Violó dos veces la perimetral y amenazó con prender fuego la casa con ella adentro

El hombre incumplió la restricción de acercamiento con solo siete horas de diferencia. La mujer tenía un bebé en brazos durante el violento episodio.

Un hombre fue imputado y quedó detenido en prisión preventiva tras incumplir en dos oportunidades una prohibición de acercamiento hacia su ex pareja en Cervantes . Según la acusación fiscal, el acusado volvió a la vivienda de la mujer con apenas siete horas de diferencia y la amenazó con prender fuego la casa y apuñalarla , mientras ella sostenía en brazos a su bebé de tres meses.

El caso ocurrió el 10 de marzo y fue presentado por la fiscalía durante una audiencia en la ciudad judicial de General Roca. Según la investigación, el hombre ya tenía vigente una restricción de acercamiento dictada por la Justicia, pero igualmente se presentó en el domicilio de la víctima en dos ocasiones durante la misma noche y la madrugada .

De acuerdo con la acusación, “el primer hecho sucedió aproximadamente a las 22:30 del pasado 10 de marzo, cuando el imputado pateó la puerta de ingreso de la vivienda donde se encontraba la mujer y, una vez dentro, comenzó a agredirla verbalmente hasta que se retiró” explicó la fiscal.

El hombre, no conforme con la agresión inicial, volvió horas más tarde a la vivienda de su ex pareja. “Luego, a las 6:00 de la madrugada, volvió al lugar, nuevamente ingresó sin el permiso de la mujer y la amenazó con prender fuego la vivienda y apuñalarla”, describió la representante del Ministerio Público Fiscal.

COMISARÍA CERVANTES La mujer radicó la denuncia por violencia de género en la Comisaría de Cervantes.

Durante la segunda agresión, el hombre amenazó con apuñalarla y prender fuego la casa

La situación generó un fuerte estado de temor en la víctima, ya que estaba con su bebé en brazos al momento de la amenaza, sin embargo, logró pedir ayuda y detener al agresor. “La mujer, atemorizada y con su hijo de tres meses en brazos, pudo comunicarse con un familiar y pedir auxilio a la policía, que se hizo presente en la casa y logró aprehender al hombre”, agregó la fiscal.

Entre las pruebas presentadas para la acusación figuran el acta de procedimiento y detención realizada por la Comisaría 22 de Cervantes, la denuncia penal radicada por la mujer, entrevistas a testigos y documentación del expediente de la Unidad de Familia que había dictado la prohibición de acercamiento.

Comisaría 22 de Cervantes Entre las pruebas presentadas para la acusación figuran el acta de procedimiento y detención realizada por la Comisaría 22 de Cervantes.

El acusado quedó detenido en prisión preventiva

También se incorporaron actuaciones de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), otro legajo fiscal previo por el mismo tipo de delito y un informe preliminar del Gabinete de Criminalística que constató daños en la vivienda provocados durante el episodio.

Durante la audiencia, la defensa pública no se opuso a la formulación de cargos, aunque sí cuestionó la prisión preventiva y propuso alternativas como la prohibición de ingresar a la localidad y la colocación de un dispositivo de control satelital.

Sin embargo, el juez de Garantías resolvió imputar al acusado por desobediencia a una orden judicial, violación de domicilio, daño y amenazas, y dispuso la prisión preventiva mientras continúa la investigación.