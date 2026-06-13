Misterio por el hallazgo de huesos humanos en el río: realizarán una pericia de los restos óseos dentro de una zapatilla

El macabro descubrimiento fue realizado por un hombre que navegaba por el río Negro. La Justicia ordenó rastrillajes por agua y por tierra para intentar esclarecer el hecho.

El hallazgo lo realizó un hombre de 50 años mientras navegaba el río Neuquén.

Un importante operativo policial se desplegó este viernes en la zona rural de Fortín Castre , a unos 50 kilómetros de Pomona , tras el descubrimiento de restos óseos en las inmediaciones del río Negro . El descubrimiento activó una investigación judicial para determinar el origen de los huesos humanos y se ordenaron las primeras diligencias.

El hallazgo fue reportado por un hombre de 50 años oriundo de Lamarque , mientras navegaba por el brazo norte del río Neuquén. Según la información oficial, observó una zapatilla de color negro que contenía en su interior fragmentos de una media y restos óseos, por lo que dio aviso inmediato a las autoridades.

A partir del aviso, se montó un procedimiento en el lugar que se extendió durante toda la mañana. En el lugar trabajaron autoridades del Comando Regional, efectivos de la Subcomisaría 71° , personal de la Brigada Rural, integrantes del Gabinete de Criminalística y miembros del Cuerpo de Investigación Judicial.

Según informó el portal 7 en Punto, los especialistas realizaron las tareas de preservación de la escena y procedieron al secuestro del calzado junto con su contenido, con el objetivo de resguardar posibles evidencias para la investigación.

rio pomona El hallazgo lo realizó un hombre de 50 años mientras navegaba el río Neuquén.

Por disposición de la fiscalía interviniente, los restos serán trasladados al Cuerpo Médico Forense de General Roca. Allí se llevarán adelante las pericias especializadas para establecer su origen y avanzar con la compleja tarea de determinar su identidad.

En paralelo, la Justicia ordenó la intervención de la Prefectura Naval Argentina para desarrollar tareas de búsqueda en el curso de agua. Además, la Policía de Río Negro continuará con los rastrillajes terrestres en el sector donde se produjo el hallazgo, con el objetivo de encontrar nuevos indicios que permitan reconstruir las circunstancias del caso.

Búsqueda Kevin Hernández - Lamarque La Justicia ordenó la intervención de la Prefectura Naval Argentina para desarrollar tareas de búsqueda en el curso de agua. Gentileza

Primeras hipótesis e investigación

Hasta el momento no existe confirmación oficial sobre la identidad de la persona ni sobre las circunstancias exactas en las que los restos llegaron al lugar.

Sin embargo, trascendió que en una primera evaluación médica e institucional, se trataría de una mujer. Los investigadores mantienen un estricto hermetismo y no descartan ninguna hipótesis.

En las próximas horas se realizarán los estudios forenses de rigor para determinar las causas del deceso y la data de muerte, mientras se cotejan los datos con los registros de personas desaparecidas en la región.