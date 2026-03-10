Hallazgo clave durante un allanamiento por la búsqueda de Kevin Hernández en el Alto Valle

La Policía realizó nuevos rastrillajes en Lamarque en el marco de la búsqueda de Kevin Hernández. Un allanamiento en la zona dejó un resultado inesperado.

La búsqueda de Kevin Hernández , el joven de 26 años que falta de su hogar desde el 22 de febrero, sumó en las últimas horas un nuevo capítulo: durante un allanamiento realizado en Lamarque la Policía secuestró más de 1,4 kilos de flores de marihuana , además de otros elementos que ahora serán analizados por la Fiscalía.

El procedimiento se realizó en una vivienda de calle Urquiza , donde los efectivos encontraron bolsas con cannabis que totalizaron 1,426 kilos , lo que derivó en el inicio de una causa por infracción a la Ley de Estupefacientes .

Aunque el hallazgo no esclarece de manera directa el paradero del joven, los investigadores consideran que podría abrir nuevas líneas de investigación vinculadas al entorno y a las actividades de personas relacionadas con el caso.

Un operativo de gran magnitud

Mientras tanto, la búsqueda de Hernández continúa con un importante despliegue de fuerzas de seguridad. Equipos especializados del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER) participan en rastrillajes junto a perros entrenados, drones y efectivos que recorren la zona a caballo y a pie.

image

También intervino personal de la Prefectura Naval Argentina, que inspeccionó el cauce del Río Negro y sus brazos menores en busca de pistas.

Allanamientos con resultados

Durante el fin de semana, además, se realizaron allanamientos en el barrio Arenal que fueron considerados positivos por los investigadores. En esos operativos se secuestraron objetos que habían sido solicitados por la Justicia, los cuales ahora serán sometidos a pericias.

Los especialistas intentarán determinar si estos elementos guardan relación directa con la desaparición de Hernández, en una investigación que mantiene en vilo a la comunidad.

Por ahora, cada nuevo hallazgo se analiza como una posible pieza del rompecabezas que permita esclarecer qué ocurrió con el joven desaparecido hace más de dos semanas.