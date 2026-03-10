Trágico derrumbe y muerte de un obrero: la Municipalidad se despegó de la responsabilidad de la obra

El municipio de Roca se desligó de la ejecución de la ampliación de la red cloacal en el Canal Grande y Mendoza. Aclararon que es una licitación de Nación.

El derrumbe tuvo lugar en una obra de ampliación de la red cloacal en el Canal Grande y Mendoza.

La Municipalidad de Roca emitió un comunicado para aclarar las responsabilidades en torno al trágico derrumbe que tuvo lugar en el Canal Grande y Mendoza de Roca, donde un operario falleció tras quedar atrapado bajo tierra.

La aclaración fue difundida a través de un comunicado oficial luego del accidente que tuvo lugar durante los trabajos de excavación para la ampliación de la red cloacal en inmediaciones del Canal Grande , cuando un montículo de áridos cedió y enterró a dos obreros, que terminó con la muerte de Ariel Breppe.

Según informó el comunicado municipal, los trabajos forman parte del Plan Director de Desagües Cloacales de Roca , un proyecto que fue licitado y adjudicado por el Gobierno Nacional en 2022 a través del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa).

Dentro de ese esquema, indicaron desde el Municipio que Enohsa contrató a la empresa constructora Ecosur Bahía S.A. para ejecutar los trabajos de la ampliación de la red de cloacas. Es decir, se trata de una contratación tercerizada por parte de Enohsa, para llevar adelante una obra de Nación.

PELIGRO El Municipio aclaró que se trata de una obra de Nación.

De esta manera, el comunicado apunta a la empresa Ecosur Bahía S.A por ser la responsable de no garantizar las condiciones de seguridad para llevar adelante la excavación y no controlar el estado del suelo, para evitar derrumbes y accidentes trágicos como el que derivó en la muerte de Ariel Breppe.

Mientras tanto, continúa la intervención de Criminalística y pericias para determinar las causas del derrumbe ocurrido durante los trabajos y que provocó la muerte del operario.

El Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) era un organismo del Estado nacional argentino encargado de financiar, licitar y supervisar obras de infraestructura sanitaria desarrolladas en el territorio de Río Negro.

TRAGEDIA ROCA El comunicado apuntó contra la empresa Ecosur Bahía S.A por ser la responsable de la obra.

En varias licitaciones, esos proyectos – como el Plan Director de Desagües Cloacales en Roca- fueron adjudicados directamente por Nación a empresas constructoras, que ejecutan los trabajos a partir de contratos firmados con el Estado nacional.

En este tipo de proyectos, el contrato de obra está firmado con el Estado nacional, que es quien licita y financia los trabajos. Por esta razón, la empresa constructora –en este caso Ecosur Bahía S.A- responde a ese esquema de contratación, pese a que los trabajos se ejecuten en una localidad.

Una vez terminados los trabajos, ARSA realiza el control y verificación de la obra para habilitar la infraestructura y que la obra pase a formar parte del sistema local de cloacas. Pero el control de seguridad falló y derivó en una de las tragedias más recientes de la historia de Roca.