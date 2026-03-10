Robaron una trafic en Cipolletti y apareció abandonada pocas horas después: el llamado clave

La camioneta Mercedes-Benz Sprinter había sido robada cerca de las 22 en Cipolletti. Horas después, la Policía la encontró abandonada en otro barrio de la ciudad.

Una camioneta utilitaria que había sido robada durante la noche del lunes en Cipolletti fue encontrada abandonada pocas horas después por la Policía en un barrio de la ciudad.

El hecho se conoció alrededor de las 22 , cuando personal de la Comisaría 4° de Cipolletti recibió la denuncia por la sustracción de una camioneta tipo trafic Mercedes Benz Sprinter .

Tras iniciarse la búsqueda, efectivos de la Subcomisaría 79° de Cipolletti tomaron conocimiento de la presencia de un vehículo con características similares que se encontraba abandonado en un pasaje del barrio Santo Domingo .

Cuando los uniformados llegaron al lugar, confirmaron que se trataba del rodado denunciado como robado.

Hallazgo y restitución

Luego del hallazgo, trabajó en el lugar personal del gabinete policial para realizar las pericias correspondientes. Tras las diligencias, la camioneta fue restituida a su propietario.

Las autoridades continúan con las actuaciones para determinar cómo se produjo el robo y quiénes fueron los responsables del hecho.

Intentó escapar de la Policía, dejó una moto robada y desapareció en una casa de Cipolletti

Otro operativo policial en Cipolletti terminó con el secuestro de una motocicleta robada y la apertura de una causa por resistencia a la autoridad y encubrimiento, luego de que un hombre lograra escapar cuando era interceptado por efectivos.

El hecho ocurrió este lunes alrededor de las 13:30, cuando personal de la Subcomisaría 79° de Cipolletti realizaba tareas de prevención en calle Jorge Newbery, en la zona sur de la ciudad.

Durante el patrullaje, los uniformados advirtieron la presencia de un hombre que circulaba en una motocicleta de alta cilindrada de color rojo. Sin embargo, al notar la presencia policial, el conductor se dirigió rápidamente hacia un domicilio cercano.

Escapó y dejó la moto tirada

Según informaron fuentes policiales, el hombre ingresó a la vivienda y dejó la motocicleta sobre el suelo. Cuando los efectivos intentaron identificarlo, una mujer salió del domicilio e impidió el procedimiento, lo que permitió que el sospechoso se retirara del lugar.

Tras verificar la situación, los policías constataron que la motocicleta había sido sustraída durante la misma jornada.

Moto secuestrada y causa judicial

Finalmente, el rodado fue secuestrado y trasladado a la sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia.

En paralelo, se iniciaron actuaciones por resistencia a la autoridad y encubrimiento, mientras se busca identificar al hombre que abandonó la motocicleta y escapó del lugar.