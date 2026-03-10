"La empresa no quiso frenar la obra después de la lluvia": el doloroso relato de la esposa del operario fallecido

La esposa de Ariel Breppe, Miriam Flores cuestionó las condiciones de trabajo de la obra de la empresa “Ecosur Bahía” y la inestabilidad del suelo, que advertía el riesgo de derrumbe.

Tres operarios que realizaban una excavación para una obra de cloacas en Roca , fueron arrastrados por un torrente de agua, que provocó un derrumbe . Uno de los operarios fue rescatado rápidamente, mientras que los dos restantes quedaron atrapados bajo tierra varios minutos y más tarde se confirmó la muerte de Ariel Breppe .

La esposa del operario fallecido, Miriam Flores en declaraciones a medios locales expresó el dolor por la pérdida de su compañero y cuestionó las condiciones laborales en que se desarrolló la obra ubicada sobre calle Mendoza y Canal Grande , en Roca.

Indicó que tanto ella, Breppe y sus compañeros les habían advertido a sus superiores que no estaban dadas las condiciones para trabajar debido a las fuertes lluvias , pero que la empresa tomó la decisión de continuar con la obra.

La tragedia sucedió el lunes cuando tres operarios ejecutaban tareas de mejora de la red de cloacas en cercanías del canal de riego, conocido como el Canal Grande. Los operarios estaban realizando una excavación cuando un montículo de árido se derrumbó sobre ellos y quedaron atrapados bajo tierra durante varios minutos.

Los tres trabajadores fueron derivados rápidamente al hospital. Dos de ellos habrían ingresado en grave estado de salud y Breppe murió alrededor de las 14, según confirmaron fuentes de Salud.

Los cuestionamientos a la empresa

La tragedia conmocionó a Roca y generó cuestionamientos sobre las condiciones de trabajo en las que se desarrolló la obra de cloacas. Miriam Flores, en declaraciones a ANR indicó que el accidente podría haberse evitado y denunció que no estaban dadas las condiciones de seguridad para trabajar.

“Lo que sabemos por algunos testigos es que no estaban dadas las condiciones de seguridad. El día anterior había llovido muchísimo, imaginate cómo estaba el suelo, totalmente inestable. Pero la empresa no quiso parar la obra y mi marido terminó falleciendo” expresó Flores.

La mujer apuntó contra las condiciones laborales precarias de la empresa y que la situación de riesgo había sido advertida a los superiores, pero las obras continuaron bajo las mismas normas de seguridad. Flores explicó que las irregularidades no son nuevas.

Miriam adjudicó la responsabilidad de la tragedia a la empresa EcoSur Bahía y afirmó que la muerte de su marido era totalmente evitable. Además, explicó que los encargados de la obra ya habían sido advertidos sobre el peligro de derrumbe por los mismos trabajadores.

“Mi marido me había dicho que había visto que en el suelo donde estaban excavando, al lado estaba rajado. Él había hecho cursos de seguridad y sabía que eso es una señal de desmoronamiento” indicó Flores.

Las condiciones laborales de los operarios

Ya que indicó que el sector de la obra de cloacas no contaba con las medidas básicas de protección, realizando los trabajos sin líneas de vida ni elementos de seguridad adecuados.

“Hace mucho tiempo que mi marido me decía que trabajan en condiciones indignas. Todos terminaban siento títeres de la empresa porque lo único que querían era producir y producir. Mi marido trabajaba hace semanas más de 12 horas al día” agregó.

La mujer relató que no recibió ningún llamado en representación de la empresa “Ecosur Bahía”, ni le ofrecieron algún tipo de respuesta o palabras de pésame. “Ayer estuve toda la tarde en el hospital esperando el cuerpo de mi marido. Nadie me llamó, nadie se hizo presente, ni siquiera para darme el pésame”.

“Era el amor de mi vida, el sostén de nuestra familia. Nadie me lo va a devolver. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para que paguen lo que tengan que pagar. La muerte de mi marido no quiero que quede en vano” concluyó Flores.