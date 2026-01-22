Una petrolera desplazó a una empresa de Catriel y la intendenta denunció "despidos silenciosos"

Daniela Salzotto apuntó contra "prácticas anticatrilenses" para abaratar los gastos. Petróleos Sudamericanos le negó el acceso a una inspección municipal.

La intendenta de Catriel , Daniela Salzotto brindó una conferencia de prensa donde informó que la empresa petrolera Petróleos Sudamericanos revocó el contrato con la firma local Brava , y le negó el acceso al área de explotación al Municipio para que realice inspecciones. La intendenta calificó este hecho como “grave” y advirtió sobre prácticas “anticatrilenses”.

El conflicto se desató cuando el Ejecutivo municipal ordenó el ingreso al área operada por la empresa con el objetivo de realizar inspecciones de habilitaciones comerciales, categorizaciones, tasas, cánones y condiciones generales de funcionamiento. El operativo se inició a partir de prácticas vinculadas a la reducción de costos mediante despidos de trabajadores de Catriel y al eventual reemplazo de empresas foráneas.

Sin embargo, el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa le confirmó a LM Cipolletti que los trabajadores locales de la firma Brava continuarán en funciones en la empresa Servicios Workmen S.A . Se trata de 20 empleados catrilenses que serán incorporados a la compañía de servicios petroleros con origen en 25 de Mayo, La Pampa .

La intendenta apuntó contra los despidos de trabajadores de Catriel

“Cada empresa tiene facultades para contratar o rescindir vínculos, pero no voy a aceptar que, bajo ese argumento, se deje afuera a trabajadores de Catriel. Voy a defender la mano de obra local y a nuestras PyMES”, afirmó Salzotto. Durante la conferencia de prensa, la jefa comunal recordó el cumplimiento del Compre Local y la Mano de Obra Local.

Sin embargo, Petróleos Sudamericanos rechazó formalmente la intervención municipal mediante una nota en la que sostuvo que la competencia para autorizar inspecciones corresponde a la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente de Río Negro, citando normativa nacional y provincial.

PETROLEROSSS La empresa Petróleos Sudamericanos desplazó a la firma local Brava.

El rechazo de la inspección municipal

La intendenta expresó su inquietud sobre los “despidos silenciosos” que afectan a los trabajadores de Catriel y que afectan a la economía centrada en el sector hidrocarburífero. En ese sentido, sostuvo que la licencia social y el diálogo institucional son pilares fundamentales que deben ser respetados.

Durante la conferencia de prensa, la jefa comunal confirmó que Brava recibió la notificación formal de la baja del contrato, una acción que podría derivar en consecuencias laborales directas e indirectas para los vecinos de Catriel, ya que no solo emplea personal local sino que también subcontrata servicios de Pymes locales. Aunque el sindicato de Petroleros Privados indicó que los trabajadores de Catriel serán incorporados a la nueva firma Servicios Workmen S.A.

salzotto catriel La intendenta Daniela Salzotto apuntó contra los "despidos silenciosos".

Ante el rechazo del ingreso de la inspección municipal al espacio de explotación hidrocarburífera, Salzotto indicó que esa respuesta fue elevada al área legal del Municipio y que el planteo fue presentado ante la Secretaría de Energía provincial, con quien aseguró tener diálogo permanente.

La intendenta exigirá que las empresas respeten las reglas de remediación ambiental

En ese sentido, la intendenta reiteró que exigirá el cumplimiento de las leyes vigentes, la presentación de proyectos de inversión y revisará la información sobre el destino de las prórrogas otorgadas. Además, volverá a reclamar los trabajos de remediación ambiental y la responsabilidad social empresaria.

PETROLEROS SUDAMERICANOS La empresa local Brava ya recibió la notificación formal de la baja del contrato.

“Estoy dispuesta a dialogar y facilitar las actividades, pero no cuando se engaña o se afecta el ingreso de nuestros vecinos. Catriel aporta muchísimo y tenemos que hacernos valer”, expresó Salzotto.

Por su parte, el secretario de Planificación, Milton Molina calificó la situación como “compleja” y confirmó que la intendenta volverá a gestionar el tema ante la Secretaría de Energía, con la expectativa de arribar a una solución “con firmeza y diálogo”.

Desde el Municipio señalaron que la Mesa de Emergencia Laboral y Económica continúa activa y que se convocará a todos los actores involucrados —empresas, sindicatos y organismos provinciales— para resguardar el trabajo local y los intereses de la comunidad.