La intendenta de Catriel exige más policías ante la preocupación de los vecinos

Daniela Salzotto envió una nueva solicitud al Ministerio de Seguridad y a la Jefatura de Policía. Es el tercer pedido que realiza en su gestión.

Catriel atraviesa un delicado presente en materia de seguridad . Los reiterados hechos de inseguridad generan preocupación entre los vecinos y el reclamo llegó al municipio que ya elevó un pedido a Provincia . La intendenta de la localidad, Daniela Salzotto , envió una solicitud para que haya más personal policial en la ciudad y espera respuesta del gobierno rionegrino.

Desde el municipio local informaron que Salzotto envió una nueva solicitud al Ministerio de Seguridad y a la Jefatura de Policía, "reiterando el pedido de incorporación de patrulleros , refuerzo de efectivos policiales y equipamiento para la Comisaría Novena de la ciudad", plantearon.

El reclamo no es nuevo, ya que la localidad padece la inseguridad hace tiempo y desde el gobierno municipal piden respuesta a la gestión de Alberto Weretilneck.

No es el primer pedido de Catriel

Sin embargo, esta solicitud de Salzotto no es nueva, ya que en su gestión se realizaron una serie de solicitudes formales en distintos ámbitos provinciales. Ya presentó notas el 17 de diciembre de 2024, 8 de febrero de 2025, 11 de marzo de 2025 y 25 de junio de 2025.

En ese sentido, detallaron que recientemente se llevaron a cabo relevamientos barriales. "Se registró una creciente preocupación de vecinos y vecinas en relación a la prevención y disuasión de hechos delictivos", comentaron.

En ese contexto, el municipio continúa insistiendo ante los organismos competentes para dar respuestas concretas que fortalezcan la seguridad y el cuidado de la comunidad.

La solicitud de la intendenta de Catriel a la Provincia

En las solicitudes, Salzotto planteó que "en las últimas semanas hemos registrado un preocupante aumento de hechos delictivos y situaciones de inseguridad en distintos puntos de nuestra localidad. Estos incidentes incluyen robos, hurtos y situaciones de violencia que han generado una creciente preocupación y alarma en la comunidad. Este incremento de delitos esta afectando negativamente la calidad de vida y la sensación de seguridad de nuestros ciudadanos, quienes demandan medidas efectivas e inmediatas para combatir esta situación".

Sobre los pedidos, la jefa comunal exigió "el aumento del personal policial en las distintas dependencias de nuestra ciudad. La provisión de móviles policiales y equipamiento adecuado para reforzar las tareas de prevención y patrullaje. La implementación de operativos especiales de seguridad que permitan contener y reducir los hechos delictivos actuales".