Videos: Pactó una cita romántica por Facebook y denuncia que lo extorsionaron

Un vecino de Bariloche que coqueteaba con una mujer denunció la estafa de la que resultó víctima. Teme por la información personal que manejan sus verdugos.

Javier Rojas es un vecino de Bariloche que decidió exponer públicamente la situación de extorsión que vivió el último fin de semana a través de Facebook . El hombre realizó un video en el que relató con detalle el esquema del que fue víctima y mostró los números de teléfono y datos bancarios de quienes lo contactaron.

La decisión de hacerlo público fue, según él mismo explicó, una forma de dejar registro por si algo le llegaba a pasar, ya que los extorsionadores tenían su dirección y toda su información personal.

Todo comenzó en los primeros minutos del domingo cuando un perfil de Facebook con el nombre "Jenny López" se contactó con Rojas y le propuso un encuentro.

Embed

"Se contactó conmigo, me dijo que quería estar conmigo, que nos veamos y yo dije bueno, que sí, me pareció linda la chica", contó en el video. La supuesta joven le pidió dinero para pagar un Uber, y él realizó una transferencia bancaria a una cuenta a nombre de Yasmín Dianela Sandoval, creyendo que era la misma persona con quien hablaba.

La trampa se cerró en menos de cinco minutos. "Al poco tiempo que le mandé la transferencia, no habrán pasado ni cinco minutos, me llamó una persona por teléfono con todas las capturas de la charla que yo había tenido con ella", relató Rojas. El hombre que lo llamó se presentó como el padre de la joven y afirmó que ella tenía 17 años, información que Rojas desconocía y que negó haber podido anticipar por las fotografías del perfil.

Así continuó la extorsión

A partir de ese momento comenzó la extorsión. El desconocido le exigió dinero bajo la excusa de que su esposa, la misma Yasmín Dianela Sandoval a quien Rojas había transferido el importe del Uber, había sufrido un ataque de nervios al enterarse de la situación, roto el televisor, lastimado su mano y estaba siendo atendida de urgencia en el Intecnus. El monto exigido para cubrir supuestamente la insulina ascendía a 635 mil pesos, a cambio de que el hombre no presentara ninguna denuncia.

Embed

Rojas insistió en que él no había hecho nada malo y que el tiempo transcurrido entre el primer contacto y la extorsión fue mínimo. "Creo que desde que conocí a la chica a lo que pasó pasaron 20 o 30 minutos máximo, fue todo muy rápido", señaló, dando cuenta de la velocidad y la coordinación con la que operó la red.

Todo indica que se trata de una modalidad de engaño organizada, en la que el perfil falso, la transferencia y la llamada extorsiva forman parte de un mismo esquema prediseñado.

Lo que más angustió a Rojas fue la cantidad de información personal que los estafadores demostraron tener. "Me mandaron un montón de información privada de mi familia, de mis amigos, de mi exnovia", describió visiblemente alterado. Esa exposición de datos íntimos, combinada con el conocimiento de su domicilio, fue lo que lo llevó a grabar el video como medida de precaución antes de intentar dormir esa misma madrugada.

Embed

En el registro que publicó en redes sociales, Rojas mostró los números de teléfono desde los que fue contactado y extorsionado, así como los datos de la cuenta bancaria a la que realizó la transferencia inicial. "Dejo todo asentado en un video por si me pasa algo, porque tienen mi ubicación", explicó, y agregó que lo que padecía parecía ser "una red de delincuencia" que operaba en Bariloche, aunque sin precisar más detalles sobre ese vínculo local.

El caso de Javier Rojas se inscribe en una modalidad de estafa digital conocida como "sextorsión emocional" o engaño por citas falsas, que en los últimos años viene registrando un aumento sostenido en distintas ciudades del país. Las víctimas son abordadas a través de perfiles falsos en redes sociales, inducidas a realizar pequeños pagos y luego amenazadas con denuncias o con la difusión de información comprometedora.