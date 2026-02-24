Un efectivo de la Policía Federal murió por hantavirus

Un policía federal de Bariloche murió este martes tras 48 horas de internación. Consternación y alerta en la región cordillerana.

El ratón colilargo patagónico es el transmisor del hantavirus.

Un empleado de la Policía Federal Argentina , que cumplía funciones en Bariloche , murió durante la madrugada de este martes, luego de contraer hantavirus . Consternación en la fuerza pública.

El empleado de la Policía Federal Argentina fue hospitalizado el fin de semana en el centro de salud de Bariloche, pero murió por la enfermedad respiratoria que transmiten los roedores.

La información trascendió del seno de la fuerza policial, que transmitió su consternación por el trágico desenlace.

Se trata de un miembro de la fuerza que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, quien ingresó al nosocomio local con síntomas compatibles con el virus. El hombre se desempeñaba en la delegación local de la fuerza, en Bariloche.

Qué es el hantavirus

La enfermedad por hantavirus es una zoonosis emergente producida por virus ARN pertenecientes a la familia Bunyaviridae. Estos virus tienen distribución mundial y pueden producir en seres humanos dos formas clínicas graves:

Fiebre Hemorrágica con Síndrome Renal, en Asia y Europa.

Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH), en América.

La transmisión al ser humano ocurre principalmente a través de roedores silvestres, que actúan como reservorios naturales del virus. Estos animales presentan una infección crónica asintomática con viremia persistente, eliminando el virus a través de la orina, saliva y excrementos.

La principal vía de contagio es la inhalación de aerosoles contaminados con partículas virales presentes en heces, orina o saliva de roedores infectados. Ocurre al ingresar en el hábitat de los roedores, esto es, en áreas silvestres, zonas suburbanas y ambientes rurales, también en los peridomicilios y durante el desarrollo de actividades laborales, recreativas o, en lugares cerrados como galpones o depósitos infestados por roedores.

roedor hantavirus.jpg

A su vez, existe evidencia de transmisión persona a persona, y por ello, las secreciones y otros fluidos humanos deben considerarse potencialmente peligrosos.

También pueden producirse contagios por:

Contacto directo de excreciones con mucosas (conjuntival, nasal o bucal).

Mordedura de roedores infectados.

Ante un posible caso de hantavirus desde el sistema de salud reiteraron una serie de recomendaciones preventivas para la población. Entre ellas:

Evitar el contacto con roedores y sus excrementos.

Ventilar ambientes cerrados que hayan permanecido sin uso.

Mantener la higiene en viviendas y galpones.

Consultar de inmediato ante la aparición de síntomas como fiebre alta, dolores musculares, cefalea o dificultades respiratorias.

Cuáles son los síntomas del hantavirus

El síndrome cardiopulmonar por hantavirus puede manifestarse desde un cuadro leve con fiebre inespecífica, hasta una forma grave con insuficiencia respiratoria aguda y shock cardiogénico.

Los síntomas iniciales suelen parecerse a los de un estado gripal e incluyen: fiebre superior a 38°C, dolores musculares, escalofríos, cefalea, náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea, sin compromiso de las vías respiratorias superiores.

La detección y atención temprana son fundamentales para mejorar el pronóstico.

Las formas clínicas de presentación pueden clasificarse en: