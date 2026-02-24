La Justicia reconoció la paternidad de un hombre tras negarse al examen de ADN

El demandado fue informado del embarazo pero se desvinculó emocional y monetariamente de la crianza de la niña. Tampoco asistió a la audiencia para extraer material biológico.

Una mujer inició una demanda de filiación para confirmar la paternidad de un hombre que se negó de forma reiterada a realizarse el examen de ADN . Del vínculo que nació en el ámbito laboral, nació una niña , que su madre afrontó su crianza en soledad . Ante la falta de reconocimiento voluntario y el rechazo para realizar la prueba biológica, el fuero de Familia de General Roca confirmó la paternidad del hombre.

La causa comenzó cuando la madre decidió acudir a la Justicia ante la falta de reconocimiento voluntario . Desde el embarazo y durante años llevó adelante la crianza de su hija en completa soledad, mientras el hombre se mantuvo ausente. El impulso definitivo para iniciar la causa surgió a partir de preguntas de la niña sobre su identidad y su papá.

Según explicó la mujer, el vínculo nació cuando se conocieron en el trabajo y mantuvieron una relación de pareja durante el período en que se produjo la concepción . Sin embargo, ante la noticia de la llegada de la bebé, el hombre decidió alejarse y no reconocer a la niña.

Testigos indicaron que el hombre fue debidamente informado del embarazo y en un primer momento manifestó que asumiría su responsabilidad paternal. Pero con el paso del tiempo se desvinculó de la crianza de la nena y no volvió a involucrarse. Además, indicaron que nunca realizó los aportes económicos correspondientes.

Ante esta situación, tras años de silencio, ausencia y falta de interés, la mujer inició una demanda de reclamación de filiación paterna extramatrimonial contra el hombre. El demandado fue debidamente notificado del comienzo del proceso judicial, pero no contestó la demanda ni se presentó a las audiencias para la extracción de material genético con el objetivo de realizar el examen de ADN.

Además, la madre y la niña comparecieron, pero el hombre tampoco asistió a la audiencia preliminar, lo que impidió cualquier posibilidad de conciliación. La jueza afirmó que la posición asumida por el hombre, al impedir realizar la prueba de ADN hasta el día de hoy, “tiene una consecuencia negativa que ocasiona una afectación directa a un derecho humano fundamental como es la identidad”.

La sentencia hizo lugar a la acción de filiación extramatrimonial, confirmó la paternidad del hombre, priorizó el derecho a la identidad y ordenó la inscripción correspondiente en el Registro Civil.

El fallo consideró que la indiferencia y falta de colaboración en el juicio constituyen indicadores claros de violencia de género. El Tribunal priorizó el interés superior de la nena y garantizó que la verdad prevaleciera sobre el abandono. De esta manera, la resolución puso fin al conflicto judicial y garantizó el reconocimiento legal del vínculo biológico.