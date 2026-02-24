Horror: Lo invitó a su casa a tomar unos tragos y la abusó mientras dormía

El hombre de 31 años también se robó elementos de valor del interior de la vivienda. Lo insólito fue que el denunciado volvió al hogar horas después fingiendo asombro del operativo policial.

La mujer denunció que se quedó dormida yal despertarse notó la ausencia de su ropa interior.

Una joven de Villa Regina denunció que fue víctima de un abuso sexual y que sufrió un robo dentro de su propia vivienda durante el fin de semana. El ataque tuvo lugar cuando la mujer invitó al hombre a su casa y tras compartir unos tragos, la víctima se quedó dormida cuando descubrió el abuso y el faltante de objetos de su hogar.

Según informaron fuentes policiales, la víctima se encontró con el denunciado y lo invitó a su domicilio del barrio Belgrano de Villa Regina. Ambos compartieron bebidas alcohólicas durante la noche, hasta que la mujer se quedó dormida en un momento de la madrugada.

La joven explicó que se quedó dormida y despertó cerca de las 7 de la mañana. Al recobrar la lucidez notó la ausencia de su ropa interior y comenzó a notar la falta de objetos de valor en su vivienda. Entre los objetos sustraídos mencionó una notebook, un parlante, un teléfono celular y su billetera, entre otros elementos personales.

Tras advertir lo que sucedió, la joven se comunicó con la Unidad 5ta de la Policía y una comisión de agentes que acudieron rápidamente al lugar para iniciar las primeras actuaciones y preservar la escena.

policía villa regina La joven se comunicó con la Unidad 5ta de la Policía para denunciar lo sucedido.

Con los datos aportados por la víctima y la intervención de gabinete de Criminalística, el comisario Gustavo Tripailao coordinó las diligencias iniciales. Una de ellas fue el análisis de las cámaras de seguridad del sector que permitió identificar al sospechoso.

Insólito: el presunto abusador volvió a la escena del crimen horas más tarde

Lo más insólito de la situación, es que el presunto autor del abuso y robo regresó a la vivienda, aparentando desconocer lo sucedido. El análisis previo de las cámaras provocó la identificación inmediata del hombre, lo que provocó su detención y traslado a los calabozos de la Comisaría 5ta de Villa Regina.

E.C.P TRIBUNALES (10).JPG El caso de abuso y violación fue tramitado en los tribunales cipoleños. Pero la víctima pidió no avanzar con la investigación. Estefania Petrella

Posteriormente, los uniformados llevaron adelante un allanamiento en un domicilio situado en la calle Quilmes de la localidad y allí lograron recuperar varios de los elementos denunciados como robados.

Por otro lado, la joven recibió asistencia médica y fue sometida a los exámenes correspondientes. Estas pericias resultan fundamentales para determinar lo que sucedió y aportar evidencia clave que servirá para la investigación.

El hombre de 31 años quedó detenido

El rápido accionar policial y de la Fiscalía fueron decisivos para identificar al sujeto de 31 años, poniendo al malviviente rápidamente en resguardo policial y, a disposición de la Fiscalía bajo actuaciones judiciales por los delitos de abuso sexual y hurto.

El rápido accionar policial y de la Fiscalía permitió identificar al sospechoso, un hombre de 31 años. La causa, a cargo de la fiscal Vanesa Cascallares, continúa en etapa de investigación por abuso sexual y hurto, mientras el acusado permanece detenido.