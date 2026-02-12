Denunció que su ex la secuestró, abusó y golpeó tras atacar a balazos a su actual novio

El sospechoso fue detenido en un gigantezco operativo en el que secuestraron una camioneta y cocaína. Fue liberado con medidas de conducta.

Un hombre de 49 años de edad domiciliado en Cinco Saltos fue acusado de haber secuestrado, manoseado, golpeado y amenazado a quien era su pareja , tras una noche en la que no faltaron el alcohol y las drogas.

El lugar donde habrían ocurrido los hechos fue allanado en un imponente operativo policial donde se produjo la detención del sospechoso y secuestraron una camioneta , prendas de vestir, vainas servidas y varios gramos de cocaína.

El Ministerio Público Fiscal imputó al sujeto por una extensa lista de delitos: privación ilegítima de la libertad, abuso de arma, tenencia ilegal de arma, lesiones leves calificadas por ser en contra de su ex pareja y en contexto de género, abuso sexual simple y amenazas simples.

Si bien quedó en libertad, deberá llevar una tobillera de seguimiento GPS y mantenerse lejos de la mujer y de su actual pareja. La investigación continuará desarrollándose en busca de nueva evidencias y testimonios que refuercen la reconstrucción de los hechos.

Un bar, un encuentro fortuito y el espanto

El incidente se habría producido el último domingo 8 alrededor de las 8 de la mañana. La investigación encabezada por la Fiscalía Descentralizada de Cinco Saltos, expuesta en la audiencia de formulación de cargos realizada el martes, indica que todo comenzó horas antes, cuando Fabián Castillo se encontró en un bar con su ex pareja, que se encontraba con su actual novio, con quien había surgido un conflicto.

Sin embargo, Castillo los invitó a tomar un trago a otro lugar, “como una manera de superar la rivalidad”, sostiene el relato de la víctima

Cerca de las 8 salieron los tres en la camioneta Toyota Hilux negra del acusado y se detuvieron en inmediaciones de la esquina de las calles Brentana y Primeros Pobladores, al borde del canal secundario que corre paralelo a la Ruta Nacional 151, para consumir bebidas alcohólicas.

Pero allí se produjo una discusión y Castillo, que conducía el rodado, sacó de entre su ropa un arma de fuego y bajó con la intención de agredir al novio de su ex, quien también descendió para impedir el ataque.

La actitud de la chica motivó que se iniciara un forcejeo, en el que el hombre armado efectuó varios disparos al aire y algunos contra su propia camioneta donde estaba el otro hombre. Aunque no resultó herido, uno de los tiros impactó contra el vidrio lateral trasero.

Seguidamente el agresor tomó del cuello por atrás a la mujer y comenzó a tocarla. Mientras que el actual novio de la mujer, por temor a ser lastimado se puso al frente del volante del vehículo, lo puso en marcha y se alejó por Brentana unos cien metros. Luego volvió caminando y le arrojó las llaves de arranque, para después retirarse caminando, dejando a su novia con el ex, totalmente descontrolado.

Operativo secuestro y abuso

Al quedar solos, el acusado obligó a la chica a subir al vehículo y le dijo “vos te vas conmigo”. Ella, temiendo una represalia, accedió. De ese modo para la Fiscalía la privó de su libertad legalmente.

Castillo tomó por la Ruta 151 en dirección a Contralmirante Cordero, hasta su casa, situada a la altura del kilómetro 15,5, un sector rural donde se encuentra un conocido salón de eventos.

En la vivienda el sujeto le insistió para tener relaciones sexuales, pero ella se negó y él se tornó violento. Incluso la golpeó en reiteradas oportunidades en brazos y piernas. Como resultado de esa secuencia ella sufrió “... múltiples lesiones tipo arañazos, hematomas en miembros inferiores y espalda…”, certificadas por un profesional médico.

Finalmente, y luego de insistir la mujer continuamente, cerca de las 10 el hombre la trasladó hasta cercanías de su domicilio, donde le advirtió que si realizaba la denuncia “ella y su novio iban a terminar bajo tierra”.

Descomunal operativo

Con los datos recopilados en la denuncia, la policía allanó la vivienda de la chacra. El operativo contó con la participación de un número notable de efectivos de la comisaría local y del COER – Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate-.

Un video captado por la fuerza muestra que irrumpieron en formación protegidos por escudos y armas largas, y que tras golpear una puerta la forzaron con un ariete.

En el lugar además de detener al acusado encontraron la camioneta, dos vainas servidas de calibre 22 y cocaína en un plato y en distintos envoltorios, por lo que se le dio intervención a la Justicia Federal.