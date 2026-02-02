Detienen a un joven que vendía droga en el barrio Capellán de Cipolletti

El joven fue interceptado por el personal del Destacamento 114° de Cipolletti. Le secuestraron marihuana y cocaína.

El sujeto fue interceptado en la intersección de las calles Los Pinos y Medela.

Este lunes, personal policial de Cipolletti detuvo a un joven en el barrio Capellán por la presunta venta de droga en la zona. Según detallaron, le encontraron distintos tipos de sustancias encondidas entre sus pertenencias.

Desde la Policía de Río Negro informaron que esta mañana identificaron y demoraron a un hombre en la intersección de las calles Los Pinos y Medela.

Durante el procedimiento, que estuvo a cargo del personal del Destacamento 114° de Cipolletti, lo efectivos revisaron una riñonera que portaba el sujeto. Dentro del bolso, confirmaron que "contenía una bolsa transparente de gran tamaño donde trasladaba marihuana ".

Sin embargo, esta no era la única sustancia que poseía, ya que "también se constató que llevaba un sobre con cocaína", detallaron.

image

Ante esta situación, el hombre fue demorado y notificado por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737, quedando a disposición de la autoridad judicial interviniente.

Una mujer intentó ingresar droga a la cárcel de Cipolletti escondida en un preservativo

Un particular método para intentar ingresar drogas a fue detectado en la Unidad de Ejecución Penal 5 de Cipolletti. El personal del Servicio Penitenciario Provincial logró frustrar una maniobra durante el ingreso al sector de visitantes. Durante el procedimiento realizado el sábado, lograron secuestrar marihuana y comprimidos de una droga sintética. Sin embargo, esta no es la primera vez que se registra esta modalidad en el penal cipoleño.

Según detalló el personal policial, el hecho ocurrió durante la tarde de ayer, en el sector destinado a las visitas. Una mujer se presentó para ingresar al penal, pero cuando el el personal penitenciario realizó una requisa corporal preventiva, detectó una maniobra ilegal cuidadosamente planificada.

Durante el procedimiento, los agentes confirmaron que "la visitante ocultaba un profiláctico en el interior de vagina". Luego de la extracción, encontraron un envoltorio de color rosado que contenía distintos paquetes y globos de látex. Esta modalidad de ocultamiento suele utilizarse para intentar burlar los controles de ingreso.

Al continuar con la inspección, "se detectaron dos envoltorios con sustancia vegetal, uno de color oscuro y otro transparente. Los test orientativos confirmaron que se trataba de marihuana", describieron. Luego de pesarlos, confirmaron que era un total de 14,46 gramos. "Una cantidad significativa si se tiene en cuenta el contexto carcelario y el destino final de la sustancia", señalaron.

Sin embargo, agregaron que el hallazgo no finalizó allí. Sino que dentro de los profilácticos se encontraron 60 comprimidos blancos. Luego de las pruebas, informaron que dieron positivo para metanfetamina.