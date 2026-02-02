Peligroso delincuente condenado por homicidio en Chubut cayó en Cinco Saltos por ladrón

Lo atraparon sobre los techos de una casa donde había ingresado a robar tras saltar rejas. Luego se supo que tenía una causa por un crimen en la vecina provincia.

El hombre condenado por un crimen en Chubut fue atrapado en Cinco Saltos, acusado de robar casas.

Policías de la Comisaría 7° de Cinco Saltos detuvo a un hombre que fue sorprendido robando en viviendas de la calle San Lorenzo, desplazándose por los techos y saltando rejas de los domicilios.

El procedimiento se realizó el último viernes y se inició tras el aviso de un vecino al Comando Radioeléctrico. El testigo alertó sobre la presencia de un desconocido en los techos de una vivienda . Al llegar al lugar, los efectivos observaron al sujeto, quien al advertir la presencia policial intentó darse a la fuga, siendo aprehendido a pocos metros.

Posteriormente, se logró establecer que el detenido posee frondosos antecedentes penales y que se encuentra actualmente bajo libertad condicional , tras haber sido condenado por la Justicia de Chubut por una causa de homicidio en ocasión de robo , informaron fuentes de la fuerza rionegrina.

El hombre quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal de Cinco Saltos, imputado por el delito de robo con escalamiento.

Detenido con cocaína y marihuana en Cipolletti

Policías del Destacamento 114° del barrio El Manzanar y personal de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) de Cipolletti detuvo a un hombre en inmediaciones de las calles Los Pinos y Medela.

Durante el procedimiento, los efectivos constataron que el individuo llevaba una riñonera, en cuyo interior tenía una bolsa transparente de gran tamaño con una sustancia verde que resultó ser marihuana.

Detenido con drogas Cipo

No solo eso, sino que también se constató que llevaba un sobre con cocaína, en una cantidad no precisada.

Ante el hallazgo de la droga el hombre fue demorado y notificado por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737, quedando a disposición de la Justicia Federal.