Confirmaron el origen de los presuntos explosivos en el basural de Cinco Saltos: de dónde salieron

Trabajadores del predio descubrieron un tambor con tubos metálicos que tiene aviso de peligrosidad. Hubo un gran operativo en el lugar.

El miércoles durante la mañana, el basural de Cinco Saltos, ubicado sobre la Ruta Provincial 70 , camino al lago Pellegrini, estuvo en el centro de la polémica ante la aparición de presuntos explosivos . Por este motivo, se llevó a cabo un gran operativo de seguridad en la zona. Ahora, se confirmó el origen de estos elementos.

Bomberos, policías y personal del área de Protección Civil de la comuna concurrieron al lugar, que había sido acordonado para impedir el ingreso de personas ajenas al procedimiento, dada la potencial peligrosidad del material detectado.

Habían convocado a integrantes del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Cipolletti , expertos en el manejo de explosivos, quienes se iban a cargo de la labor de determinar si los elementos pueden provocar estallidos, y su destino posterior.

Confirmaron el origen de los presuntos explosivos

Según dio a conocer el jefe de Zona de los Bomberos, oficial principal Carlos Lavezzo, los elementos hallados en el basural son restos de la actividad petrolera. Así lo confirmó en diálogo con radio Seny: “La carga explosiva se encontraba inertizada, por haber estado expuesta la humedad y no representa un peligro ya que ese material necesita una fuente de ignición".

Explosivos Cinco Saltos 8 Así se llevaban las tolvas con los supuesos explosivos en su interior. Gentileza

En ese sentido, detallaron que el material fue trasladado a la Unidad de Neutralización de Explosivos (Unex), y se realizarán nuevas pericias y pruebas de detonación, para su posterior descarte.

De acuerdo a lo que se confirmó oficialmente, personal que trabaja en el sector encontró un tambor de 200 litros colmado de desechos y que en la parte superior tiene más de 20 tubos metálicos -tipo caños de gas- de unos 30 centímetros de largo, con tapones a rosca en los extremos. También se puede notar que, por la cobertura de óxido que tienen, son antiguos.

Fotografías tomadas al tambor mostraban que en uno de los supuestos cartuchos se lee un aviso que advierte con signo de admiración y en ingles "peligro de incendio o proyección".

Según se destacó y como lo había anticipado LMCipolletti, se trata de cilindros o "brocas" de material metálico abiertos en sus extremos, donde tienen tapones a rosca. También destacaron que poseen rótulos que advierten sobre el riesto "incendiario y proyectable".

El procedimiento estuvo a cargo del oficial Principal Carlos Lavezzo, Jefe de zona II bomberos, y el sargento Primero Gonzalo Cardozo, responsable de la Brigada de Explosivo de Cipolletti. En el perímetro estuvo a cargo Jefe Brigada Rural Cinco Saltos.