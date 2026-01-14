Cierran el basural de Cinco Saltos por el hallazgo de presuntos explosivos

Trabajadores del predio descubrieron un tambor con tubos metálicos que tiene aviso de peligrosidad. Hubo un gran operativo en el lugar.

Un operativo de seguridad se realizó durante la mañana de este miércoles en el basural municipal de Cinco Saltos , ubicado sobre la Ruta Provincial 70 , camino al lago Pellegrini , ante el hallazgo de presuntos explosivos.

Bomberos, policías y personal del área de Protección Civil de la comuna concurrieron al lugar, que había sido acordonado para impedir el ingreso de personas ajenas al procedimiento, dada la potencial peligrosidad del material detectado.

Habían convocado a integrantes del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Cipolletti , expertos en el manejo de explosivos, quienes se harán cargo de la labor de determinar si los elementos pueden provocar estallidos, y su destino posterior.

Explosivos Cinco Saltos

De acuerdo a lo que se confirmó oficialmente, personal que trabaja en el sector encontró un tambor de 200 litros colmado de desechos y que en la parte superior tiene más de 20 tubos metálicos -tipo caños de gas- de unos 30 centímetros de largo, con tapones a rosca en los extremos. También se puede notar que, por la cobertura de óxido que tienen, son antiguos.

De inmediato avisaron a las autoridades, tras lo que se inició el despliegue para retirar a las personas que se dedican al reciclaje de residuos para resguardar el sector.

Fotografías tomadas al tambor muestran que en uno de los supuestos cartuchos se lee un aviso que advierte con signo de admiración y en ingles "peligro de incendio o proyección".

Qué encontraron los expertos de Bomberos

Los Bomberos especialistas en explosivos retiraron 34 unidades (tipos cartuchos metálicos) del basural de Cinco Saltos. Fuentes de la institución informaron que "no representan peligro, por el momento".

De todos modos los colocaron en dos tolvas de transporte (depósito de seguridad) y las llevaron al cuartel de Cipolletti, donde los expertos que trabajaron en el caso los analizarán para determinar el contenido y si es necesario hacerlos estallar de forma controlada.

Explosivos Cinco Saltos 8

Según se destacó y como lo había anticipado LMCipolletti, se trata de cilindros o "brocas" de material metálico abiertos en sus extremos, donde tienen tapones a rosca. También destacaron que poseen rótulos que advierten sobre el riesto "incendiario y proyectable".

El procedimiento estuvo a cargo del oficial Principal Carlos Lavezzo, Jefe de zona II bomberos, y el sargento Primero Gonzalo Cardozo, responsable de la Brigada de Explosivo de Cipolletti. En el perímetro estuvo a cargo Jefe Brigada Rural Cinco Saltos.

Acentuarán los controles en el basural

El intendente de Cinco Saltos, Enrique Rossi estuvo en el vertedero municipal donde encontraron los presuntos artefactos explosivos que, no se descartan, son el tipo que se utilizaban en la industria minera.

El jefe comunal dijo que raíz del hecho iniciarán una investigación para determinar quien dejó en el predio el tambor con los elementos sospechosos y, de comprobarlo, dictar las sanciones correspondientes.

Además anticipó en el informativo del canal Somos El Valle que acentuarán los controles de las empresas que ingresen al predio a dejar residuos para evitar este tipo de episodios que generaron el alerta y movilización del personal de seguridad.

En tanto, indicó que el basural mientras se estuvo desarrollando el opertivo permaneció cerrado al público, medida que luego quedó sin efecto.