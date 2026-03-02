Escándalo en la apertura de sesiones en Bariloche: peleas, empujones y una mujer herida en pleno discurso

Reclamos por el cierre del basurero desataron empujones y peleas en pleno acto oficial. Una mujer terminó herida mientras el intendente daba su discurso.

Lo que debía ser el acto institucional que marca el inicio del año político terminó en una escena de caos. La Apertura de Sesiones del Concejo Deliberante de San Carlos de Bariloche arrancó con disturbios, empujones y enfrentamientos que obligaron a intervenir para evitar que la situación pasara a mayores.

El acto, realizado en el Gimnasio Municipal 5, en el oeste de la ciudad, se vio desbordado por el reclamo de vecinos que exigían soluciones urgentes por la situación del vertedero . Entre gritos y forcejeos, una mujer recibió un golpe en la nariz y cayó al suelo mientras el intendente Walter Cortés pronunciaba su discurso.

Uno de los momentos más tensos se dio cuando el concejal Gerardo Villalba (Primero Río Negro) y Gastón Muniz , de la Delegación Catedral, protagonizaron un fuerte careo. Entre empujones terminaron enfrentados “cabeza con cabeza”, en una escena que obligó a terceros a intervenir para frenar la pelea.

Disturbios en el acto de apertura de sesiones del Concejo Deliberante de Bariloche

El clima fue el reflejo de un conflicto que atraviesa a la ciudad: los incendios y la situación ambiental del vertedero, un tema que volvió a colarse con fuerza en el arranque legislativo 2026.

Reclamos por el vertedero y tensión política

Mientras en el recinto volaban reproches, Cortés defendía su gestión y pedía avanzar con el cierre del basurero a cielo abierto. “Queremos un cambio de paradigma de basurero a cielo abierto a un modelo de relleno sanitario, una escala realista que el municipio quiere enfrentar. Queremos cerrar el vertedero y tenemos que empezar a separar nuestra basura, ser ordenados y queremos que e concejo vote rápidamente el pliego así lo resolvemos”, afirmó, y exigió al Concejo el tratamiento urgente del pliego de licitación.

Pero el tono del discurso también dejó frases que evidenciaron el enfrentamiento con el Legislativo. “Pueden aplaudir los concejales”, lanzó con ironía en un pasaje que expuso la tensión creciente entre el Ejecutivo y el cuerpo deliberativo.

Por su parte, el presidente del Concejo, Gerardo Del Río, intentó bajar el tono y llamó a buscar acuerdos, aunque reconoció que el debate por el vertedero será uno de los ejes más complejos del año.

Obras y anuncios, en segundo plano

En medio del clima caldeado, el intendente enumeró un ambicioso plan de pavimentación en distintas calles de la ciudad, la construcción de un natatorio municipal olímpico y un nuevo gimnasio para el barrio Arrayanes. Sin embargo, los anuncios quedaron opacados por los disturbios y la violencia que marcaron el inicio del año legislativo.

La sesión dejó una postal inquietante: reclamos vecinales sin respuesta inmediata, cruces políticos en ascenso y una escena de pelea en pleno acto oficial. Un arranque de 2026 que, más que consensos, mostró fracturas.