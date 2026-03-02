Río Negro avanzará con obras de gas natural para 501 familias

Se realizarán conexiones de gas en distintas ciudades de la provincia. Tres de los proyectos se ejecutarán en el Alto Valle.

Con una inversión proyectada en más de $1.390 millones , el gobierno de Río Negro avanzará con una obra que permitirá que 501 familias rionegrinas accedan a un servicio fundamental para mejorar su calidad de vida y hacer frente a las bajas temperaturas como es el gas natural.

Las obras se enmarcan en el exitoso "Plan Gas Rionegrino", una política de Estado que demuestra cómo la provincia defiende sus recursos y los reinvierte en su gente. En el marco del Plan de Obras 2023-2027, ya se ejecutaron 35 obras de gas en distintos puntos del territorio, de las cuales resultaron beneficiarias 5.876 familias.

El paquete de proyectos que ingresó al parlamento rionegrino para su tratamiento y aprobación contempla intervenciones estratégicas en cuatro localidades:

Chichinales: ampliación en el Barrio Otto Krause, que beneficiará a 210 familias (Inversión: $489.580.868).

El Bolsón: red de gas en Barrio Luján Ruta 40 Norte (Etapa 2), alcanzando a 80 hogares (Inversión: $473.343.250).

Allen (dos obras): ampliación en Barrio Bagliani para 112 familias ($147.102.886) y en la zona de Guerrico para 54 hogares ($231.567.374).

Pilcaniyeu: ampliación de la red local, llevando el servicio a 45 nuevas familias (Inversión $55.582.146).

Desde el Ministerio de Obras y Servicios Públicos ya se trabaja en la planificación técnica de cada uno de estos proyectos. El objetivo de la gestión es que, una vez sancionadas las leyes correspondientes en la Legislatura, se pueda iniciar rápidamente el trámite licitatorio para que avancen cada uno de estos proyectos en cada comuna.