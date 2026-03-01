UPD 2026: habrá operativos policiales especial durante la madrugada en distintas ciudades de Río Negro

La Policía desplegará controles y patrullajes desde la madrugada del domingo por el tradicional Último Primer Día. El operativo se extenderá hasta la desconcentración total de los estudiantes .

La celebración más esperada por los estudiantes del último año del secundario ya tiene fecha… y también operativo especial. La Unidad Regional II de la Policía de Río Negro desplegará un amplio dispositivo de prevención por el tradicional Último Primer Día (UPD) , que se realizará durante la madrugada de este domingo 1 de marzo.

El objetivo es claro: acompañar los festejos, evitar incidentes y garantizar la seguridad tanto de los jóvenes como del resto de la comunidad.

El operativo comenzará en las primeras horas del domingo y se extenderá hasta la desconcentración total de los estudiantes . Habrá patrullajes preventivos y controles en espacios públicos, zonas de encuentro y sectores de mayor concurrencia en distintas localidades de la región.

Desde la fuerza señalaron que se trata de un acompañamiento preventivo, en una fecha que año tras año convoca a cientos de estudiantes que celebran el inicio de su último ciclo escolar.

Dónde serán los principales festejos

En General Roca y Villa Regina, los puntos de concentración fueron previamente acordados entre estudiantes y familias organizadoras.

En Roca, el encuentro se realizará en un complejo ubicado sobre calle Mendoza, mientras que en Villa Regina la celebración tendrá lugar en un salón de calle Juan Bautista Alberdi.

Llamado a celebrar con responsabilidad

Desde la Unidad Regional II remarcaron la importancia de vivir el UPD con responsabilidad, promoviendo conductas de cuidado y respeto para evitar situaciones de riesgo.

El Último Primer Día es una tradición que combina emoción, despedida y expectativa por lo que será el último año del secundario. Este 2026, la consigna es clara: festejar, pero con acompañamiento y prevención para que la jornada sea solo un buen recuerdo.

Cómo serán los operativos en Neuquén

En vísperas de los tradicionales festejos del Último Primer Día (UPD), donde jóvenes quieren celebrar junto a sus compañeros y compañeras de la escuela, la Policía de Neuquén también se prepara para garantizar la seguridad. Este año estarán afectados a los operativos unos 250 efectivos distribuidos en distintos puntos de la ciudad, Centenario y Plottier.

"Ya estamos haciendo patrullajes preventivos", comentó este sábado a LM Neuquén, Gustavo Pizarro, subdirector de Seguridad de la Zona Oeste, al tiempo que precisó que el domingo 1ª de marzo desde las nueve de la noche comenzará el operativo por el UPD propiamente dicho.

En cuanto a Neuquén, la intervención será en la Isla 132, en el Paseo Jaime de Nevares, en la zona de Plaza de las Banderas y el centro. Por su parte, en Centenario, se apostarán en la calle Belgrano, donde está el canal y en la plaza San Martín, mientras que, en Plottier, habrá efectivos en la Plaza céntrica y en el paseo peatonal a la altura de la pista de atletismo.