Catriel defendió las regalías petroleras ante el posible recorte del 50%

La intendenta Daniela Salzotto, solicitó que se revea la medida que contempla la reducción del 50% de regalías petroleras que recibe la localidad.

La intendenta Daniela Salzotto participó de una reunión con jefes comunales convocada por el Gobierno de Río Negro para analizar los nuevos índices de coparticipación y la distribución de regalías hidrocarburíferas . Durante el encuentro, Catriel advirtió que el esquema propuesto podría reducir en un 50% los ingresos por regalías que recibe el municipio.

El planteo surgió tras la presentación de una nueva metodología presentada por la Secretaría de Energía provincial . Según se explicó, el cambio implicaría que la Municipalidad pase de percibir del 60% histórico de regalías hidrocarburíferas como Capital Provincial del Petrólero , al 30%, lo que impactaría de manera directa en sus recursos.

“Este esquema implicaría para la ciudad de Catriel una reducción del 50% en el ítem regalías: del 60% histórico que percibe nuestra ciudad como Capital Provincial del Petróleo y principal productora de crudo, pasaría a recibir solamente el 30%” explicó Salzotto.

La jefa comunal expresó con firmeza la postura local y solicitó que se revea la medida. Sostuvo que el porcentaje vigente no solo reconoce la trayectoria petrolera de la localidad, sino que responde a su rol actual como la principal productora de crudo de la provincia.

coparticipacion valle El nuevo esquema de distribución reduciría en un 50% las regalías históricas petroleras que recibe el Municipio de Catriel.

“No solo se trata de un reconocimiento a la historia petrolera de Catriel y de la provincia de Río Negro, sino también de una realidad productiva vigente: Catriel continúa siendo el principal productor de petróleo de la provincia” agregó la intendenta.

Desde el Ejecutivo municipal remarcaron que la actividad hidrocarburífera se desarrolla dentro del territorio catrielense. En ese sentido, subrayaron que los recursos que genera el sector están vinculados de manera directa con el esfuerzo de los trabajadores de la ciudad.

El planteo también apuntó a la necesidad de garantizar previsibilidad financiera para sostener servicios y obras. Una reducción en los ingresos, advirtieron, podría afectar el funcionamiento municipal y el desarrollo local.

mapa hidrocarburos El nuevo esquema de coparticipación se rige por la densidad poblacional del Censo 2022.

Finalmente, el municipio reafirmó su compromiso de defender los fondos que considera propios. La postura busca preservar el crecimiento de la comunidad y asegurar el futuro económico de la ciudad frente a posibles cambios en la distribución.

“Los recursos están en la provincia, pero se encuentran dentro del territorio de nuestra ciudad. Por eso, desde el Municipio reafirmamos el compromiso de defender lo que le corresponde a Catriel y de sostener el desarrollo y el futuro de nuestra comunidad” concluyó la intendenta.

Weretilneck encabezó la reunión de coparticipación con los intendentes de Río Negro

El Gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck realizó la primera reunión con los intendentes de la provincia por la coparticipación en la localidad de Viedma. El encuentro analizó la implementación de un nuevo esquema basado en el Censo 2022. Cipolletti, una de las localidades con más crecimiento durante los últimos años.

La reunión tuvo lugar en el Salón Gris de la Casa de Gobierno y se abordó la incorporación de un sistema que actualizará los índices de reparto según la población actual. Entre los municipios que más crecieron en su población, el primer lugar lo tiene San Carlos de Bariloche, luego General Roca, seguido de Cipolletti en el tercer puesto. En el caso de la capital provincial, aparece en el cuarto lugar.

WERETILNECK La reunión de intendentes tuvo lugar en Viedma, la capital provincial.

La llamativa ausencia de María Emilia Soria

Todos los intendentes participaron del encuentro que tuvo lugar esta mañana, con excepción de la intendenta de General Roca, María Emilia Soria, que decidió enviar a un representante de la localidad.

“Esta no va a ser una decisión unilateral del Gobierno Provincial. No venimos a imponer nada. Venimos a fundamentar por qué es necesario actualizar los índices y a iniciar un camino de trabajo conjunto”, afirmó el Gobernador en la apertura del encuentro. Sostuvo que el objetivo es abordar el tema con buena fe, transparencia y criterios estrictamente técnicos.

Antes del inicio de la reunión, el intendente de Viedma, Marcos Castro expresó sus expectativas. “Siempre que se participa, que nos reunimos con otros intendentes y obviamente con el gobernador, siempre hay expectativas. Vinimos a escuchar, vinimos a aportar a un tema que para los gobiernos siempre son interesantes debatirlos así que con expectativas de debate y de participación”, indicó.

WhatsApp Image 2026-02-26 at 17.37.18 (2) Participaron todos los intendentes de Río Negro menos María Emilia Soria, jefa comunal de General Roca.

Un esquema con más de 30 años de desactualización

Actualmente, el 40% del índice de coparticipación se distribuye según datos poblacionales de 1991; otro 40% se basa en recaudaciones de 1987, 1988 y 1989; y el 20% restante se reparte en partes iguales. En el caso de las regalías, los parámetros vigentes corresponden a 2004. Es decir, se están distribuyendo recursos con indicadores demográficos y económicos que no reflejan la realidad productiva, social y territorial de la provincia.

La implementación del Censo 2022 para establecer el índice de coparticipación

Consultado sobre la utilización del Censo 2022 como referencia, el intendente sostuvo: "Es parte de una distribución y que tendremos que ver los índices, tenemos que ver cuáles son las métricas que existen, cuáles son los ajustes que deberíamos hacer en todo sentido. Es una primera etapa, donde claramente vamos a escuchar y en caso de que la situación así lo amerite, defender los intereses de Viedma”.

coparticipaciòn La reunión discutió el nuevo esquema de distribución basado en el Censo 2022.

El jefe comunal explicó su posicionamiento de cara a la reunión por coparticipación: “Yo vengo a posicionar la situación de Viedma. Es un elemento más que tenemos que atravesar los intendentes. Nos pasó cuando comenzamos nuestro mandato, ahora nos está pasando en este contexto, pero también hay una realidad y es que hay que sincerar. Hay momentos que tenemos que debatir, aunque a algunos les resulte incómodo, que no es mi caso”.