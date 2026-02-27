Conocido futbolista y aguatero del pueblo chocó los tambores de la ruta 65, sufrió heridas y la gente estalló

Nuevo accidente en la zona del derivador, en Cipolletti , incrementó los reclamos de señalización y reavivó la polémica . El testimonio del crack herido a LMC .

Nicolás Pereda suele ir en camioneta desde Fernández Oro a Neuquén a los entrenamientos de Pacífico , el actual club de este conocido y experimentado futbolista de la zona . En el camino “levanto” a unos “profes y algún compañero” del Decano que arrima hasta el estadio. Este jueves decidió hacer el trayecto en moto a raíz de un desperfecto mecánico en el vehículo de gran porte.

Con tanta mala suerte, que al regresar de la práctica chocó a la altura del derivador de la ruta 65 los tambores colocados allí en medio de las obras y voló por el aire. “No me maté porque tengo un Dios aparte” , reconoció el joven que también posee un emprendimiento propio: vende y reparte agua en la región .

De esta manera, esa zona de Cipolletti volvió a ser escenario de un violento accidente. Cabe recordar que desde su inauguración, a finales de 2025 ya se registran dos muertes y varios siniestros más .

joven motociclista que se accidentó al chocar con los tambores a la altura del derivador de la ruta 65

Mientras se recupera de los golpes y del susto, Pereda contó a LM Cipolletti la secuencia del impactante choque y las consecuencias físicas del mismo.

“Doblo en la Shell -por la estación de servicio-, acelero y no veo a los tambores porque no hay señalización. Allí están haciendo un zanjeo y deberían prevenir y señalizar mejor”, cuestionó Nico horas después de recibir el alta médica.

“El accidente fue pasadas las 12 de la noche y estuve en observación hasta las 5. Tengo fracturas en el tabique, me lastimé y fracturé en tres partes y también en la muñeca. Te digo que por cómo fue el accidente la saqué re barata", indicó con alivio sobre las secuelas del traumático suceso.

Fuera del fútbol, reparte agua a los vecinos de Oro

El joven es muy conocido y respetado en el ambiente del fútbol ya que vistió varias camisetas, entre ellas la de Argentinos del Norte de Roca, su amado Trueno Verde (Fernández Oro) y actualmente la de Pacífico de Neuquén.

También en toda la ciudad de Fernández Oro los vecinos lo estiman pues vende bidones de agua y muchas veces él se los alcanza en persona a sus casas y tiene un trato agradable con sus clientes. Un todo terreno, en la cancha, donde se desempeña como lateral derecho y en la vida.

Si bien ahora sus energías están puestas en dejar atrás este mal trago y reponerse de los golpes, dio a entender que “tiene que ser todo más claro en la zona”. Y celebró que este viernes, cuando fue a retirar la moto al lugar, se encontró con una sorpresa: “Ahora están poniendo la luminaria, esperemos que sirva para evitar nuevos accidentes”.

Por último Nico agradeció los mensajes, “de la gente del fútbol y de los vecinos a los que le reparto el agua, agradecerles la preocupación, sepan que estoy bien”, culminó.

Explotaron las redes tras el nuevo accidente

"Encima que no se ve nada, no hay delimitación que indique división de carriles o la banquina. Tenes que adivinar por donde vas. De noche es muy peligroso ese tramo, ya hubo dos muertes", dijo uno de los testigos en la publicación que compartió Miguel Parra.

“Era sabido, si los tarros de m… que pusieron. Cuánta gente más lastimada quieren que haya”, explotó otro.

La gente también bramó por las redes sociales: “Desastre, la señalización, la cartelería en ese sector. Falta de iluminación. Pasé anoche dos veces y no se veían los tambores. Una vela alumbraba más que la señalización. Y manejo despacio”, sostuvo Jorge.

Por su parte, Patricia instó a los vecinos a circular con más cuidado y se armó más polémica aún: “Hace más de un mes que esta esa ruta en obra y si pasas todos los días a trabajar sabés que no está señalizada, que todavía están trabajando, háganse cargo, bajen la pata, es una locura como pasan ahora que el asfalto está nuevo”.