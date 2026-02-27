Cipolletti inicia la campaña antigripal con una jornada intensiva

Este sábado el Hospital Pedro Moguillansky realizará una jornada gratuita de vacunación antigripal con testeos y controles de salud. Quiénes podrán vacunarse y cómo participar.

Con una estrategia que combina prevención, accesibilidad y promoción de la salud, Cipolletti dará inicio este sábado a la campaña de vacunación antigripal 2026 con una jornada intensiva en el hospital local. La actividad no solo incluirá la aplicación de dosis, sino también otras acciones sanitarias destinadas a la comunidad, en línea con el adelantamiento definido a nivel nacional frente a un escenario epidemiológico más complejo.

La convocatoria será en el hospital Dr. Pedro Moguillansky, donde desde las 9 y hasta las 13 se desarrollará el operativo central. Allí únicamente se vacunará a personas mayores de 65 años , uno de los grupos con mayor riesgo frente a las complicaciones de la gripe.

En diálogo con LM Cipolletti , el jefe del Departamento de Enfermería, Javier Medin , explicó el alcance de la jornada: “Mañana arrancamos con la primera jornada intensiva de vacunación antigripal para las personas de 65 años y más en el hall central del hospital. Eso es lo único que vamos a hacer en cuanto a vacuna ”.

Además, el operativo incluirá una serie de controles y testeos gratuitos. “También vamos a ofrecer testeo de HIV y sífilis y pesquisa cardiovascular. Esas son las tres actividades que vamos a ofrecerle a las personas que vayan a vacunarse”, agregó Medin, destacando el enfoque integral de la jornada.

vacuna gripe ipross.jpg La jornada únicamente estará destinada a personas de 65 años o más, de forma gratuita. Archivo

Una campaña que se adelanta por la circulación temprana de virus

El inicio anticipado de la campaña no es casual. A nivel país, las autoridades sanitarias resolvieron adelantar el cronograma habitual debido a la detección de una circulación más temprana de virus respiratorios, fenómeno que se viene repitiendo en los últimos años.

A esto se suma la presencia de nuevas variantes de influenza, como la H3N2, que si bien no está asociada a cuadros más graves, sí presenta una mayor capacidad de contagio. Este escenario podría traducirse en un incremento de la demanda en hospitales y centros de salud si no se logra una cobertura adecuada de vacunación.

Por ese motivo, el objetivo es que los grupos de riesgo estén inmunizados antes de que se produzca el pico de circulación viral, que históricamente se registra entre abril y julio.

E.C.P HOSPITAL (52) La campaña además incluirá testeos de HIV y Sífilis gratuitos en el hall del hospital. Estefania Petrella

Prioridades y estrategia local

En esta primera etapa, la campaña en Cipolletti estará enfocada en los adultos mayores, aunque progresivamente se irá ampliando al resto de los grupos priorizados, como personal de salud, embarazadas, puérperas y personas con factores de riesgo.

Desde el hospital remarcaron la importancia de acercarse a vacunarse en los primeros días de la campaña, especialmente teniendo en cuenta que en años anteriores se registraron niveles de cobertura por debajo de lo esperado en algunos sectores.

La estrategia local también busca facilitar el acceso a la salud mediante operativos abiertos y actividades complementarias, como los testeos y controles que se ofrecerán durante la jornada del sábado.

vacunas En el resto del país, la campaña antigripal 2026 inicia el 11 de marzo. Archivo

Prevención y cercanía con la comunidad

La inclusión de testeos de HIV y sífilis, junto con la pesquisa cardiovascular, apunta a aprovechar la convocatoria para detectar de manera temprana otras condiciones de salud que muchas veces no presentan síntomas iniciales.

Este tipo de iniciativas refuerzan el rol del hospital como un espacio de prevención y promoción, más allá de la atención de enfermedades, y buscan fortalecer el vínculo con la comunidad.

En un contexto donde los virus respiratorios comienzan a circular antes de lo habitual, la campaña antigripal 2026 se presenta como una herramienta clave para reducir complicaciones, evitar internaciones y aliviar la presión sobre el sistema sanitario.