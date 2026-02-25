Río Negro adelanta la campaña antigripal y ya recibe las primeras dosis para iniciar la vacunación

Se adelanta la campaña antigripal al 11 de marzo por la circulación temprana de virus. Enterate quiénes deben vacunarse y qué pasa en Cipolletti.

El próximo 11 de marzo inicia el calendario de vacunación antigripal 2026 en todo el país.

El calendario sanitario nacional tendrá este año un movimiento inesperado: la campaña de vacunación antigripal se adelantará y comenzará el próximo 11 de marzo en todo el país . En Río Negro, el Ministerio de Salud ya puso en marcha la logística de distribución de las primeras dosis que arribarán durante esta semana, con el objetivo de anticiparse a una temporada de virus respiratorios que se prevé más temprana.

La decisión fue tomada en el marco del Consejo Federal de Salud ( Cofesa ), donde las autoridades sanitarias de todas las jurisdicciones acordaron modificar el cronograma habitual. El motivo principal es el adelantamiento en la circulación de virus respiratorios detectado en los últimos años y la presencia de una nueva variante de Influenza A, la H3N2, que presenta mayor capacidad de contagio.

En Argentina, el mayor impacto de enfermedades respiratorias suele registrarse entre abril y julio. Sin embargo, la vigilancia epidemiológica reciente muestra que los contagios comienzan cada vez antes. A esto se suma la circulación del subclado K de la variante H3N2, que si bien no está asociada a cuadros más graves , sí genera una mayor transmisión .

COFESA: SE ANUNCIÓ EL ADELANTAMIENTO DE LA CAMPAÑA ANTIGRIPAL 2026 En el encuentro del Consejo Federal de Salud (COFESA), el Ministro de Salud, Mario Lugones, comunicó a los titulares de las carteras sanitarias de todo el país el inicio de la distribución de las vacunas para… pic.twitter.com/nNRWupZIrn

Este contexto encendió las alertas del sistema sanitario. Un incremento sostenido de casos podría traducirse en mayor ocupación de camas, incremento de derivaciones a centros de mayor complejidad y reprogramación de prácticas médicas, además de un aumento en los costos del sistema.

Por ese motivo, el adelantamiento de la campaña apunta a garantizar que la población de riesgo llegue protegida antes del pico de circulación viral.

vacunas En el marco del Consejo Federal de Salud, se adoptó este adelantamiento en todo el territorio nacional, por lo que el Ministerio de Salud ya envía a las provincias las dosis necesarias. Gentileza

Llegan las primeras dosis a Río Negro

En línea con esta estrategia, el Ministerio de Salud de la Nación comenzó la distribución de vacunas en todo el país. En esta primera etapa se enviarán 795.760 dosis, entre vacunas antigripales para adultos y la versión adyuvantada destinada a mayores de 65 años.

En total, para la campaña 2026 se adquirieron 8.160.000 dosis:

4.700.000 para población general de riesgo (entre 2 y 64 años).

2.300.000 adyuvantadas para adultos mayores.

1.160.000 pediátricas para niños de entre 6 meses y 2 años.

Desde el Gobierno rionegrino confirmaron que las primeras partidas ya están siendo distribuidas y que se trabaja en la organización territorial para garantizar el acceso en hospitales y centros de salud.

capacitación salud rio negro El Ministerio de Salud de Río Negro llevo adelante una capacitación para todos los centros de atención primaria y vacunatorios de la provincia. Gentileza

Organización, capacitación y tecnología

Como parte de la preparación, se realizó una capacitación virtual destinada a jefes de vacunación y equipos de Atención Primaria de la Salud. Allí se abordaron aspectos clave como la cadena de frío, las estrategias de abordaje territorial y el uso de un nuevo tablero digital de vacunación.

Esta herramienta permitirá realizar un seguimiento en tiempo real de la cobertura, optimizando la toma de decisiones y permitiendo detectar rápidamente posibles brechas en la inmunización.

Vacunacion Don Bosco (3).jpg En los últimos años, los mayores de 65 años, representaron una baja significativa en cuanto a la vacunación, por lo que este año reforzarán la iniciativa en ese grupo etario. Claudio Espinoza

¿Quiénes serán los primeros en vacunarse?

La campaña comenzará el 11 de marzo con una primera etapa focalizada en los grupos más vulnerables. En esta instancia se priorizará a:

Personal de salud

Personas mayores de 65 años (sin necesidad de orden médica)

Personas gestantes, en cualquier trimestre

Puérperas, hasta 10 días después del parto

Además, en el caso de embarazadas, se recuerda la importancia de completar otros esquemas como la vacuna contra COVID-19, la triple bacteriana acelular (a partir de la semana 20) y la del Virus Sincicial Respiratorio entre las semanas 32 y 36.

Las dosis pediátricas, destinadas a niños de entre 6 y 24 meses, llegarían la próxima semana. Con ese envío se ampliará la cobertura a ese grupo y también a personas de entre 2 y 64 años con factores de riesgo, quienes deberán acreditar su condición.

Cobertura, el gran desafío

Uno de los principales objetivos de la campaña será mejorar los niveles de vacunación, especialmente en sectores donde en los últimos años se registraron bajas coberturas.

Según datos oficiales, los adultos mayores alcanzaron porcentajes de inmunización de entre el 41,6% y el 42,2%, mientras que en la población pediátrica menos del 70% completó el esquema de dos dosis.

Frente a este escenario, Nación y las provincias avanzan en estrategias de promoción, campañas de comunicación y fortalecimiento del trabajo territorial para ampliar el alcance.

E.C.P HOSPITAL (1) En Cipolletti, el Vacunatorio Central anunciará el inicio y metodología en la ciudad. Estefania Petrella

Qué pasará en Cipolletti

En Cipolletti, fuentes sanitarias confirmaron a LM Cipolletti que las primeras dosis están arribando durante esta semana. En una primera etapa, la vacunación estará destinada al personal de salud que se encuentra en la primera línea de atención y exposición.

Posteriormente, se avanzará con el resto de los grupos priorizados. El inicio formal de la campaña en la ciudad será comunicado a través de los canales oficiales del hospital Dr. Pedro Moguillansky.