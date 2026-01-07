No cumplir la vacunación costaría caro: el proyecto para sancionar a padres en Río Negro

Un proyecto busca reforzar la vacunación obligatoria en Río Negro y prevé sanciones, multas e intervención de la Justicia ante incumplimientos. ¿De cuánto podría ser la multa?

Ingresó a la Legislatura de Río Negro un proyecto que busca endurecer la obligatoriedad de completar esquemas de salud para niños, niñas y adolescentes.

En las últimas horas ingresó a la Legislatura de Río Negro un proyecto de ley que busca endurecer los controles, reforzar la obligatoriedad y habilitar sanciones ante el incumplimiento del calendario nacional de vacunación , con foco especial en niños, niñas y adolescentes. La iniciativa fue presentada por el diputado provincial Javier Acevedo (CC ARI) y propone un esquema que incluye desde la intervención del sistema de salud hasta la actuación de la Justicia de Familia en casos de negativa persistente.

El proyecto se apoya en la Ley Nacional 27.491 , que declara a la vacunación como una estrategia de salud pública obligatoria, gratuita y un bien social, y busca trasladar ese marco al plano provincial con herramientas más concretas de control y sanción. En diálogo con LM Cipolletti , Acevedo aseguró que la iniciativa será impulsada “con fuerza” para su tratamiento legislativo. “ La vamos a impulsar fuertemente para que se trate. Es un proyecto que ayuda al sistema de salud ”, afirmó el legislador.

Según los fundamentos del texto ingresado, la vacunación masiva ha sido uno de los pilares centrales para el aumento de la expectativa de vida y la reducción de la mortalidad infantil, tanto a nivel mundial como en la Argentina. El proyecto repasa antecedentes históricos de epidemias y destaca el rol del Estado en la prevención de enfermedades infectocontagiosas, remarcando que la decisión de vacunar no puede ser considerada una opción individual , sino un deber colectivo que impacta en la salud de toda la sociedad.

Javier Acevedo Rio Negro.jpeg El legislador Javier Acevedo (CC Ari) es el autor de la iniciativa. Archivo

La iniciativa del proyecto para respaldar la vacunación

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es el rol activo de los agentes públicos. El artículo primero establece que todo trabajador del Estado provincial que tome conocimiento fehaciente de la falta de alguna vacuna obligatoria en un menor deberá informar la situación al Ministerio de Salud correspondiente. A partir de allí, la cartera sanitaria deberá desplegar estrategias profesionales para revertir el incumplimiento, priorizando la concientización y el acompañamiento a las familias .

Sin embargo, el proyecto también prevé un endurecimiento progresivo. Si tras esas instancias persiste la negativa por parte de padres, tutores o responsables, el Ministerio de Salud deberá intimarlos formalmente y, de mantenerse el incumplimiento, dar intervención a la Defensoría de Menores y al Juzgado de Familia para solicitar la vacunación compulsiva del niño o niña. El texto propone que esta medida se adopte en resguardo del derecho a la salud del menor y de la comunidad en general .

vacuna-poliomielitis.jpg La Justicia podría estipular multas o sanciones a las familias que no cumplan con los calendarios de vacunación de los menores. Archivo

Además, la iniciativa incorpora sanciones económicas. El tribunal interviniente podrá imponer multas que no podrán ser inferiores al 20% del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente, con posibilidad de duplicarse en caso de reincidencia. En situaciones de insolvencia, se contempla la realización de trabajos comunitarios en el ámbito de la salud pública. Los fondos recaudados por multas serían destinados específicamente al área de vacunación provincial .

En los fundamentos, Acevedo cita fallos judiciales recientes que refuerzan la postura del proyecto. Entre ellos, se menciona una resolución dictada en 2024 por una jueza de Familia de General Roca, que ordenó la vacunación obligatoria de un bebé contra la hepatitis B ante la negativa de sus padres, basándose en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la legislación nacional y provincial vigente .

El diputado también remarcó que otras provincias ya avanzaron en el mismo sentido. “Córdoba y Mendoza endurecieron los controles para que se cumpla la obligatoriedad de vacunar, respondiendo al calendario nacional de vacunación”, señaló Acevedo a este medio. En ese contexto, sostuvo que Río Negro no puede quedar al margen de una discusión que atraviesa al sistema de salud y a la protección de la infancia.

E.C.P HOSPITAL (1) En Cipolletti, la vacunación supera el 80% aunque desde los equipos sanitarios establecen superar el umbral del 95%. Estefania Petrella

Una caída de vacunación que preocupa

El proyecto se presenta en un escenario donde las estadísticas muestran una caída preocupante en los niveles de vacunación, especialmente en el tramo previo al ingreso escolar, con coberturas que en algunas localidades rionegrinas rondaron el 80%, lejos del 95% recomendado. Para el autor de la iniciativa, la ley busca complementar las estrategias que ya viene implementando el Ministerio de Salud y dotar al Estado de herramientas más claras frente al incumplimiento.

Ahora, el debate quedará en manos de la Legislatura provincial, donde el proyecto comenzará su recorrido en comisiones una vez que se retome la actividad parlamentaria. Desde el bloque impulsor anticipan que se trata de una discusión “necesaria y urgente”, en la que se pondrá en juego no solo una política sanitaria, sino el alcance de las responsabilidades parentales y el rol del Estado en la protección del derecho a la salud.