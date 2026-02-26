Operativo, persecución y violencia: resistió el secuestro de su máquina a los golpes con un "fierro"

El hombre cerró el acceso a su patio y emprendió la fuga a bordo de su camioneta RAM. Fue detenido en Circunvalación y Esmeralda.

Un hombre fue detenido este mediodía en Cipolletti , tras resistirse a un allanamiento judicial para el secuestro de un vehículo utilitario, agredir a efectivos policiales y protagonizar una persecución por la ciudad. El procedimiento encabezado por personal de la Comisaría 32° terminó con el secuestro de una maquinaria valuada en unos 120 mil dólares y la detención del individuo.

El operativo comenzó a las 12:13 en una zona de chacras en un predio ubicado sobre calle B15 del barrio Ferri . El procedimiento debía cumplir con una orden de allanamiento para el secuestro de un Desarenador K10 , una máquina color azul de 12 toneladas de peso y valuada en 120.000 dólares. El vehículo de gran porte también está compuesto por 24 piezas.

Al llegar al lugar, los agentes fueron atendidos por el propietario de la maquinaria y adelantó que la entregaría sin problema . Los uniformados solicitaron un camión para retirar y transportar el desarenador, mientras esperaban la llegada del rodado, el hombre se tornó violento e intentó retirarse del lugar.

Fuentes policiales de la Comisaría 32° en declaraciones a LM Cipolletti indicaron: “Cuando se procede a esperar el camión para retirar la pieza del lugar, el propietario se torna agresivo y dijo que iba a cerrar el predio que se está allanando. Se le informa que no podía, que debía aguardar o se podía retirar pero el procedimiento tenía que continuar”.

De forma intempestiva, el hombre salió del lugar a bordo de su camioneta Dodge Ram 4x4 color blanca, empujó a un efectivo con el portón y luego tomó un "fierro" con el que empezó a correr a los uniformados. Después cerró el acceso con candado y se dio a la fuga.

Ante la fuga del propietario, el personal policial que participaba del allanamiento comenzó una persecución por las calles de Cipolletti, que identificó al sospechoso en la intersección de Circunvalación y Esmeralda, en el sector de semáforos. Allí se concretó la detención por los delitos de resistencia a la autoridad y obstrucción a una medida judicial.

El fiscal de turno dispuso el secuestro de la camioneta y que se finalice con las diligencias del allanamiento. Los agentes lograron la apertura del predio a las 13:49 y realizó el secuestro del desarenador. El trabajo en el lugar estuvo a cargo del Gabinete de Criminalística y la diligencia concluyó a las 14:03 con resultado positivo. El detenido fue trasladado a la unidad policial y quedó a la espera de la verificación de sus antecedentes penales.