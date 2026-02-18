Impactante accidente en la Ruta 151: un auto cayó al canal tras esquivar a otro vehículo

Un Toyota con tres ocupantes cayó al canal secundario tras evitar el impacto contra otro vehículo en Cinco Saltos. Hubo un importante operativo de emergencia.

Momentos de extrema tensión se vivieron en Cinco Saltos , cuando un vehículo cayó al canal secundario a la altura del ingreso al barrio Perón, sobre Ruta 151 . El hecho generó un fuerte despliegue de emergencia y preocupación entre vecinos y automovilistas que circulaban por la zona.

Según la información que trascendió sobre el siniestro, el conductor de un auto marca Toyota intentó esquivar a otro vehículo, perdió el control y terminó dentro del canal este martes durante la tarde.

En el rodado se trasladaban tres personas: dos adultos y una menor . Según informaron, se encontraban en buen estado de salud tras el rescate.

El impacto y la escena generaron alarma inmediata, ya que se trata de un sector de alto tránsito, especialmente en horarios de ingreso y egreso laboral.

Rápido operativo de rescate

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Tránsito de Cinco Saltos, dotaciones de Bomberos y personal de Salud, quienes asistieron a los ocupantes apenas se produjo el accidente.

De acuerdo a los primeros reportes oficiales, los tres ocupantes se encontraban en buen estado de salud, aunque fueron evaluados preventivamente.

Tránsito con demoras

El siniestro provocó demoras en la circulación sobre Ruta 151 mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y remoción del vehículo. Se recomendó circular con precaución en el sector.

El hecho vuelve a poner el foco en la peligrosidad de algunos tramos de la Ruta 151 y en la necesidad de extremar cuidados al volante, especialmente ante maniobras imprevistas.

Brutal choque en la Ruta 22: dos camiones impactaron de frente y se incendiaron

Un violento choque entre dos camiones tuvo lugar este martes minutos después de las 13:30 en la Ruta Nacional 22, en la zona de la curva de Cervantes. El siniestro dejó a tres personas lesionadas que fueron trasladas al Hospital de Cervantes y el impacto provocó el incendio de un semirremolque. El siniestro generó un amplio operativo de emergencia y todavía trabajan en el lugar agentes policiales.

El hecho se registró a la altura del kilómetro 1163 en la zona de curvas de Cervantes, confirmado por fuentes policiales. Según las primeras averiguaciones, los vehículos de gran porte circulaban en sentidos opuestos cuando colisionaron de manera frontal en un tramo con una curva pronunciada.

Producto del impacto, uno de los semirremolques se prendió fuego, lo que generó una densa columna de humo visible a varios kilómetros. Las llamas consumieron parte de la estructura del transporte y obligaron a actuar con rapidez para evitar que el fuego se propagara.