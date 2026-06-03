Cayó un violento sujeto que golpeó a un vecino y le advirtió: "Te vas a tener que ir del barrio"

La Policía de Fernández Oro detuvo a un sujeto acusado de haber agredido a un vecino con un "bastón extensible" y por amenazas. Durante el allanamiento en su casa intentó escapar corriendo, semidesnudo.

El detenido por agredir a un vecino con un "bastón extensible" fue detenido en un domicilio de Fernández Oro. Había intentado escapar semidesnudo.

Un violento sujeto que le produjo heridas a un vecino al agredirlo con un “ bastón extensible ” y le advirtió que se debería mudar fue apresado durante la mañana de este miércoles por policías de la Comisaría 26 de Fernández Oro .

El operativo se llevó a cabo en su domicilio ubicado en el barrio Costa Esperanza , que se extiende a la vera del canal principal de riego al oeste de la localidad.

El arresto se produjo durante un allanamiento en el que el acusado, al advertir que lo cercaban los uniformados, salió corriendo semidesnudo en un intento por escapar, maniobra en la que descartó de un arma tumbera y un bolso en el que llevaba seis balas , un juego de esposas e indumentaria policial, además del instrumento que habría utilizado en el ataque.

El detenido, conocido en el sector barrio por su comportamiento hostil y apodado “el picante”, quedó alojado en la dependencia de la fuerza a disposición del Ministerio Público Fiscal y está previsto que este miércoles le formulen cargos por el delito de “lesiones y amenazas”.

Un sofisticado garrote

La causa iniciada contra el sospechoso se inició luego de que el sábado atacara a un vecino con un “bastón extensible”, una herramienta de defensa personal con empuñadura que posee un mecanismo que permite prolongar su tamaño y que en su extremo posee una protuberancia con la capacidad de causar lesiones si se lo emplea para golpear a alguien. Si bien es un objeto diseñado para la protección física y repeler ataques, también puede ser utilizado por delincuentes para provocar daños.

En este caso los motivos del conflicto no están del todo claro, pero lo concreto es que agredió a la víctima y además lo increpó diciéndole “te vas a tener que ir del barrio”.

La lesión fue relevante, porque el herido tuvo que requerir atención médica en el hospital, y luego hizo la denuncia en la Comisaría 26, desde donde iniciaron una rápida investigación que los condujo hasta la vivienda del barrio Costa Esperanza.

Con los datos recabados el sábado por la mañana una comisión de policías integradas por cerca de quince efectivos de la unidad a cargo de la pesquisa y de la Brigada Rural que se movilizaron en cuatro patrulleros, se presentaron en el lugar para realizar un allanamiento en busca del arma utilizada y atrapar al denunciado.

Secuestro El Picante

Sin embargo, el sospechoso al advertir la presencia de los uniformados salió corriendo por una puerta trasera. Todo indica que fue sorprendido mientras dormía, porque solo estaba vestido con un pantalón corto. De todos modos, fue muy lejos, porque los policías lo detuvieron a los pocos metros.

Fuentes de la refuerza recalcaron que durante la huida se fue descartando de distintos elementos que luego secuestraron, como un bastón extensible como el descripto en la denuncia, un arma de fuego de fabricación casera tipo “tumbera”, seis cartuchos de escopeta calibre 12/70 y equipamiento policial. Entre ellos como un par de esposas marca Alcatraz, como correas, una funda para pistola, dos porta cargadores y un porta linterna.

Según trascendió, no es la primera vez que al mismo hombre se ve involucrado en hechos delictivos. En otra oportunidad le habrían secuestrado un arma y accesorios de uso de fuerzas de seguridad. Incluso también en otra ocasión habría logrado evadir un allanamiento y escapar.