Imputaron a una pareja por robar la recaudación y una bici que sorteaban en una fiambrería

El hecho delictivo ocurrió el domingo por la noche en un comercio de la calle La Esmeralda. Habían escapado, pero la policía los detuvo en las cercanías. El hombre es de Bariloche y quedó preso. La mujer, cipoleña, debe cumplir pautas de conducta.

Jonathan Andrés González y María Luján Bascur escucharon la formulación de cargos tomados de la mano. Están acusados de robar en una fiambrería de la calle La Esmeralda.

Una pareja fue acusada por el delito de " robo simple" en calidad de coautores luego de ser detenida tras la sustracción de más de $300 mil y una flamante bicicleta en una fiambrería de calle La Esmeralda. Se dispuso la prisión preventiva del hombre, identificado como Jonathan Andrés González , de 40 de edad y oriundo de Bariloche, mientras que a su compañera y cómplice, María Luján Bascur , de 33 y domiciliada en Cipolletti, le impusieron pautas de conducta.

En la audiencia de formulación de cargos realizada este martes en el Foro Penal de Cipolletti, el Ministerio Público Fiscal formalizó la acusación a ambos por un hecho ocurrido el domingo pasado alrededor de las 23, cuando se presentaron en el local comercial con intenciones de robo, previa distribución de tareas y funciones, informó el Ministerio Público Fiscal. Una vez en el interior del negocio , tuvieron la primera actitud extraña: solo miraron y se retiraron.

Volver a robar

Pero seis minutos después, regresó el hombre y se dirigió hacia el sector de la caja, donde se encontraba una empleada, a quien intimidó simulando tener entre sus prendas un arma de fuego, y le exigió dinero mediante esa amenaza.

La comerciante le entregó 315 mil pesos en efectivo que tenía en la caja registradora y el imputado le obligó a ir a la zona trasera del local, para luego escaparse sustrayendo una bicicleta que se encontraba adentro del negocio, premio de una rifa.

En tanto que su novia lo esperaba afuera, y cuando salió escaparon juntos. No obstante a los pocos metros del lugar fueron apresados por la policía de la Comisaría 24 del barrio Don Bosco.

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Desde la Policía se informó que la detención se concretó tras rápidas tareas investigativas y el análisis de huellas por parte del Gabinete de Criminalística, pero además una patrulla identificó a las dos personas con características coincidentes en inmediaciones de calles Arenales y Dante Alighieri. La mujer fue aprehendida circulando en la bicicleta robada, mientras que el hombre intentó fugarse, abandonando otra bicicleta y refugiándose en una vivienda.

Preso por robar bici fiambrería

Finalmente, el sospechoso fue localizado dentro de un domicilio en calle Venezuela, donde fue reducido y aprehendido por personal policial. En el procedimiento se secuestraron dos bicicletas, una mochila y un arma de juguete

En la audiencia de formulación de cargos, en la que ambos permanecieron juntos tomados de la mano, la fiscal informó que el hombre tiene antecedentes penales computables, ya que había sido condenado a ocho meses de prisión efectiva con la declaración de reincidencia, también por el robo de una bicicleta. Esa pena la agotó el 29 de noviembre de 2025.

Sobre la mujer no pesaban antecedentes penales computables, por lo que la parte acusadora solicitó el cumplimiento de pautas de conducta, entre las que mencionó fijar domicilio y teléfono, presentaciones día por medio en una comisaría y prohibición de contacto y acercamiento a la víctima y al local.

Bici robada fiambrería Esmeralda

Sobre González, la fiscal indicó que existen riesgos procesales de peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación, por lo que pidió su prisión preventiva.

El defensor oficial cuestionó la calificación legal de la mujer, indicando que no sería coautora, sino que tendría una participación secundaria. Sobre el hombre, se opuso a la prisión preventiva expresando que la regla del proceso debería ser la libertad.

Tras escuchar a las partes, la jueza de Garantías dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria. Además, dispuso las pautas de conducta para la mujer tal cual solicitó la fiscalía, y la prisión preventiva del hombre por el término de un mes.