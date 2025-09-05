En Cipolletti la Policía frustró un robo en una fiambrería y detuvo a un hombre armado

Un intento de robo y el ingreso a una propiedad privada fueron evitados por personal policial de Cipolletti.

Cipolletti fue escenario en las últimas horas de dos episodios policiales que derivaron en la detención de hombres sospechados de cometer delitos contra la propiedad y la integridad de vecinos de la región. Ambos casos, registrados en las últimas horas, quedaron bajo la órbita de la Justicia que deberá avanzar con las actuaciones correspondientes.

Durante la madrugada de este viernes, efectivos de la Subcomisaría 79° realizaban tareas de prevención en la zona de la calle Esquiú cuando detectaron movimientos sospechosos en un local comercial dedicado a la venta de fiambres y productos de almacén.

Según informaron fuentes policiales, un hombre intentaba sustraer bolsas de carbón y leña que se encontraban en el exterior del comercio . La rápida intervención de los uniformados permitió frustrar el ilícito en el mismo momento en que el sospechoso se disponía a huir con la mercadería.

robo fiambreria cipo Un sujeto intentó robar bolsas de carbón y leña en una fiambrería de Cipolletti. Gentileza

El detenido fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la fiscalía de turno. El propietario del local radicó la denuncia tras ser notificado del hecho por una empleada. Desde la investigación confirmaron que no se registraron daños en el establecimiento, lo que refuerza la hipótesis de que el accionar del sujeto se centró exclusivamente en los elementos que estaban a mano en la vía pública.

La causa quedó en manos de la Fiscalía que deberá definir la imputación y evaluar si el hombre cuenta con antecedentes o medidas judiciales previas.

Violación de domicilio en Balsa Las Perlas

Un día antes, el jueves 4 de septiembre, personal de la Subcomisaría 82° intervino en una vivienda particular de Balsa Las Perlas tras un llamado que alertaba sobre la intrusión de un hombre en el terreno.

De acuerdo con la denuncia, el sospechoso había forzado un candado para ingresar a la propiedad, lo que generó daños materiales. Al arribar, los uniformados lo encontraron dentro del predio, donde mantenía una actitud desafiante hacia la propietaria y su excuñada. Incluso, según el relato de las víctimas, el hombre llegó a agredirlas verbal y físicamente.

SFP Balsa las Perlas (15).JPG Personal policial de Balsa Las Perlas detuvo a una persona por ingresar armado a una propiedad privada. Sebastián Fariña Petersen

Los efectivos procedieron a la reducción y detención del sujeto, a quien se le secuestró un cuchillo de unos 30 centímetros que llevaba oculto en la cintura. Este hallazgo, sumado a la agresión contra las mujeres, motivó que la Fiscalía de Turno dispusiera su inmediata detención y lo notificara por los delitos de violación de domicilio y daños.

La propietaria de la vivienda constató los perjuicios en el ingreso y entregó de manera voluntaria pertenencias del detenido para su resguardo, lo que permitió completar las actuaciones en sede judicial.

Ambos procedimientos reflejan la importancia de la prevención y de la respuesta rápida por parte de la Policía en distintos sectores de Cipolletti y su zona de influencia. En un caso, la vigilancia en la madrugada permitió evitar un robo menor, mientras que en el otro la intervención evitó una escalada de violencia que podría haber tenido consecuencias más graves para las vecinas involucradas.

Ahora será la Justicia la que determine las responsabilidades penales de los detenidos, en un contexto en el que la comunidad cipoleña reclama mayor seguridad frente a hechos de diversa magnitud que se repiten en distintos barrios.