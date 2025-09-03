Un menor involucrado en el ataque a balazos donde un vecino terminó herido

Iniciaron una investigación por abuso de arma y allanaron una vivienda del barrio 10 de Febrero. Secuestraron un revolver, balas y marihuana. Un adolescente fue individualizado.

Policías de la Comisaría 45 del barrio Anai Mapu iniciaron una investigación por la denuncia de un ataque a balazos en el que resultó herido un vecino.

La información reunida llevó a los uniformados los llevó hasta una vivienda de la Manzana 10A del asentamiento 10 de Febrero , donde este miércoles en horas de la mañana procedieron a allanarla en busca del autor de hecho y elementos de prueba el marco de una causa caratulada como “abuso de arma”.

El operativo, ordenado por el Ministerio Público Fiscal, arrojó resultados positivos, informaron fuentes de la Unidad policial, ya que secuestraron un revolver, varias municiones de distintos calibres, tres puñales tipo navaja y un "púa" fabricada con una llave para ajustar tuercas.

También encontraron documentación y tarjetas bancarias que aún no se estableció la procedencia y una bolsa de nylon con una sustancia vegetal verde, que resultó ser marihuana compactada.

El lugar fue individualizado un joven menor de edad. El ataque por el que se iniciaron las actuaciones ocurrió los últimos días, por motivos aún no precisados.

A raíz del hallazgo de la droga le dieron intervención al Juzgado Federal de Roca por infracción a la Ley 23.737.

Detenido por resistencia a la autoridad y daños

Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti secuestró una moto Honda GLH color negro que conducía un joven que quedó involucrado en un hecho de atentado y resistencia a la autoridad, además de daños.

El operativo, realizado el martes en horas de la madrugada, contó con la intervención de la fiscalía de turno, que lleva adelante la causa.

Detenido control vehicular

El ciudadano fue retirado del lugar tras ser notificado en las actuaciones judiciales, mientras que la motocicleta en la que circulaba, fue secuestrada debido a que no poseía dominio colocado. El vehículo quedó retenido en calidad de secuestro.

"Este episodio se suma a los operativos de control vial que buscan garantizar la seguridad en las calles de la ciudad, reforzando la vigilancia y el cumplimiento de las normativas de tránsito", destacaron fuentes policiales.

Detenido por dañar un patrullero y agredir a un policía

Un joven de 18 años fue aprehendido este miércoles en horas del mediodía en General Roca, luego de arrojar una piedra contra un móvil policial y lesionar a un efectivo que se encontraba en su interior.

Personal de Investigaciones realizaba diligencias en la calle Epifanio al 900, cuando un individuo arrojó una piedra de gran tamaño contra el vehículo policial. El proyectil impactó el vidrio trasero izquierdo, causándole lesiones en el rostro a uno de los uniformados.

Ante esta situación, se inició una persecución que culminó con la aprehensión del agresor en la calle Paraná. Tras identificar al joven de 18 años, se lo detuvo y fue trasladado por personal de la Comisaría 31° hacia la unidad policial.

El hecho fue informado al fiscal de turno, de la Fiscalía N°6, quien dispuso que el joven quede aprehendido por los delitos de Daño y Atentado a la autoridad.