Bariloche: brutal ataque a una mujer de 65 años en un intento de robo

Un delincuente intentó robarle y, como no pudo, la agredió brutalmente. La víctima de 65 años sufrió fracturas producto de los golpes.

Una mujer de 65 años fue golpeada al resistirse a un intento de robo en Bariloche.

Una mujer de 65 años fue víctima de un violento intento de robo durante la madrugada de este miércoles, cuando se dirigía a su lugar de trabajo. El hecho ocurrió alrededor de las 5:30 de la mañana en la intersección de las calles Mange y Villegas, en la zona sur de Bariloche .

Según se informó, la víctima , empleada de una farmacia, fue sorprendida por un sujeto que la atacó por la espalda. El agresor comenzó a propinarle golpes de puño mientras le exigía la entrega de sus pertenencias.

Sin embargo, ante la resistencia de la mujer, el delincuente no logró apoderarse de ningún elemento y finalmente se dio a la fuga a pie, dejando a la víctima tendida sobre la vía pública.

Patrullero Bariloche Una mujer de 65 años fue golpeada al resistirse a un intento de robo en Bariloche. Policía Río Negro

Al arribar el personal de asistencia, se constató que la damnificada presentaba un sangrado en el rostro y manifestaba un intenso dolor en la región costal izquierda como consecuencia de la agresión sufrida.

Ante la falta de ambulancias, tuvo que ser trasladada al Hospital Zonal a bordo de un patrullero.

Los médicos la revisaron y constataron que sufrió la fractura de una costilla, motivo por el que las actuaciones judiciales fueron catalogadas como “lesiones graves en ocasión de robo”.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Policía, que trabaja para identificar al agresor y esclarecer las circunstancias del hecho.

Ladrón armado le tuvo miedo a un palo de escoba

El de este miércoles no fue el único fallido intento de robo en Bariloche. El domingo, un delincuente ingresó confiado a una verdulería de Bariloche para sustraer la recaudación, portando un arma de fuego, pero fue enfrentado por un empleado que se defendió con un palo de escoba.

Según el relato del trabajador del comercio, ubicado en calle Pasaje Gutiérrez, en la zona sur de la ciudad turística. El sujeto ingresó cuando el local estaba sin clientes y el movimiento en la calle era mínimo.

Al atravesar el umbral, caminó hacia la caja donde el único empleado que atendía la verdulería se percató de que algo no estaba bien. El malviviente extrajo un arma de fuego que llevaba oculta entre sus prendas y apuntó al trabajador, quien rápido de reflejos tomó una escoba y decidió enfrentarlo.

policiasss La Policía no pudo atrapar al ladrón que huyó tras enfrentarse con el empleado de un comercio de Bariloche.

Al parecer el delincuente no estaba preparado para ser resistido y no tuvo más opción que escapar rápido del lugar.

El hombre de la escoba llamó a la Policía y contó lo que había sucedido. Aportó los datos del delincuente aunque los uniformados no pudieron encontrarlo. “Se fue corriendo”, contó el trabajador a los investigadores que tomaron intervención en el hecho.

El hecho fue catalogado como robo en grado de tentativa, ya que no alcanzó a sustraer elementos. La Policía recorrió las inmediaciones pero no pudo dar con el sospechoso.