Discutía con su pareja frente a una plaza y descubrieron que llevaba un arma de fuego y un cuchillo

La Policía intervino tras una denuncia al 911. El hombre se mostró hostil y fue detenido cerca de un establecimiento educativo.

La intervención se produjo alrededor de las 18.15 horas por efectivos de la Comisaría 28. Foto: Gentileza.

Momentos de tensión se vivieron cuando un hombre fue detenido por la Policía de Río Negro mientras discutía con su pareja en las inmediaciones de la Escuela Municipal de Arte La Llave.

La intervención se produjo alrededor de las 18.15 en la intersección de Onelli y Ruta, en una plaza ubicada junto al establecimiento educativo, donde testigos observaron una situación de agresión y dieron aviso al Sistema de Emergencias RN 911.

A partir de la alerta, un móvil de la Comisaría 28 de Bariloche llegó de inmediato al lugar en el marco de los operativos preventivos que se desarrollan en toda la jurisdicción.

Según informaron fuentes policiales, al advertir la presencia de los efectivos el hombre adoptó una actitud hostil y se refugió detrás de la mujer para evitar ser reducido.

COMISARIA 28 BARILOCHE La mujer llamó al servicio de emergencias 911 cuando encontró a su novio tendido en el suelo inconsciente.

Además, se encontraba en evidente estado de alteración, lo que incrementó la tensión durante el procedimiento.

El hallazgo que cambió el operativo

Ante el comportamiento del sospechoso, los uniformados realizaron una requisa de urgencia y encontraron entre sus pertenencias un arma de fuego y un cuchillo.

El descubrimiento modificó por completo el escenario y derivó en la inmediata detención del individuo.

Qué pasó con las armas

Tras el procedimiento, se iniciaron actuaciones judiciales por el delito de portación ilegal de arma de fuego.

En el lugar también trabajó personal de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes y secuestró tanto el arma de fuego como el cuchillo hallados durante la intervención.

La rápida actuación policial permitió controlar una situación de extrema tensión que se desarrollaba en un espacio público y a pocos metros de un establecimiento educativo.