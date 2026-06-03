Aparecieron nuevos baches en la Ruta 151 a días del reasfaltado

Tras la reciente intervención por el Municipio, la calzada volvió a deteriorarse a metros del puente ferroviario. ¿Qué confirmaron desde Obras Públicas?

Nuevos baches aparecieron en el sector reasfaltado sobre la Ruta Nacional 151 a la altura del puente ferroviario.

A pocos días de concretar los trabajos de reasfaltado ejecutados por el Municipio de Cipolletti sobre un tramo crítico de la Ruta Nacional 151 , volvieron a registrarse fisuras y deformaciones en la calzada a la altura del puente ferroviario . El deterioro reapareció en uno de los sectores intervenidos, generando preocupación entre automovilistas y autoridades, que ya evalúan una nueva intervención.

El pasado 23 de mayo, el Ejecutivo local había llevado adelante un operativo especial para mejorar la transitabilidad en ese punto, caracterizado por el intenso tránsito y el desgaste constante del asfalto . La obra incluyó tareas de fresado y la colocación de carpeta asfáltica en caliente , en un intento por dar respuesta a los profundos baches y ondulaciones que presentaba la calzada.

Sin embargo, con el correr de los días, comenzaron a evidenciarse nuevas fallas en el mismo sector. Según se pudo constatar, las recientes precipitaciones , sumadas al alto flujo vehicular —en especial de transporte pesado— aceleraron el deterioro del material colocado.

AS-Cipolletti-Arreglos bajo PteTren Ruta151 (Roto) (4) El sector había sido intervenido por decisión del Municipio junto a la empresa Quidel, actual adjudicataria del plan de asfalto en la ciudad. Antonio Spagnuolo

Desde la Secretaría de Obras Públicas del Municipio confirmaron que el inconveniente no se limita únicamente a la superficie, sino que tendría origen en una problemática más compleja: la presencia de agua por debajo de la calzada.

El titular del área, Gustavo Zovich, explicó a LM Cipolletti que “hay un sector que tiene agua debajo, posiblemente alguna filtración ”, lo que compromete la estabilidad del asfalto y favorece la aparición de nuevas grietas y baches.

Evaluación técnica y trabajos en pausa

Durante la jornada de este miércoles, equipos de la empresa Quidel, encargada de los trabajos, se acercaron al lugar para evaluar la posibilidad de realizar una reparación inmediata. No obstante, las condiciones del terreno no resultaron favorables.

De acuerdo a lo informado, la persistente humedad en la base impide avanzar con tareas de asfaltado, ya que comprometería la adherencia y durabilidad del material. “El terreno está húmedo y eso puede generar inconvenientes en cuanto a lluvia o a no tener las mejores condiciones para trabajar”, detalló Zovich.

Frente a este escenario, se resolvió postergar la intervención hasta que mejoren las condiciones climáticas y el suelo presente un nivel adecuado de sequedad. La decisión apunta a evitar soluciones transitorias que no logren sostenerse en el tiempo.

AS-Cipolletti-Arreglos bajo PteTren Ruta151 (Roto) (3) Pocos días después, el sector ya presenta nueva deformaciones y grietas. Antonio Spagnuolo

Un tramo crítico sin solución de fondo

El sector bajo el puente ferroviario es uno de los puntos más conflictivos de la traza urbana de la Ruta 151. Las constantes deformaciones, baches y reparaciones provisorias reflejan una problemática estructural que aún no encuentra una solución definitiva.

Cabe recordar que en 2025 Vialidad Nacional había presentado un proyecto ejecutivo que contemplaba una intervención integral: rebajar la calzada aproximadamente un metro para evitar impactos contra el puente ferroviario y mejorar la circulación. La iniciativa también incluía el corrimiento de servicios esenciales como gasoductos, acueductos, líneas eléctricas y fibra óptica.

Sin embargo, el alto costo de la obra y la falta de financiamiento frenaron su ejecución, dejando como única alternativa intervenciones parciales y periódicas.

AS-Cipolletti-Arreglos bajo PteTren Ruta151 (Roto) (7) El Municipio confirmó que ya se relevó el sector y se programó la reparación cuando las condiciones climáticas lo permitan. Antonio Spagnuolo

Reclamos y expectativa por una solución duradera

Mientras tanto, los conductores que transitan a diario por el lugar advierten sobre los riesgos que implican los nuevos baches, especialmente en horarios nocturnos o con baja visibilidad. La situación reaviva el debate sobre la necesidad de una obra de fondo que garantice condiciones seguras y sostenibles.

Desde el Municipio aseguraron que la reparación del sector afectado “ya quedó organizada” y que se ejecutará ni bien las condiciones lo permitan. No obstante, reconocen que sin una intervención estructural más profunda, los problemas podrían repetirse.