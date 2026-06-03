Aparecieron nuevos baches en la Ruta 151 a días del reasfaltado
Tras la reciente intervención por el Municipio, la calzada volvió a deteriorarse a metros del puente ferroviario. ¿Qué confirmaron desde Obras Públicas?
A pocos días de concretar los trabajos de reasfaltado ejecutados por el Municipio de Cipolletti sobre un tramo crítico de la Ruta Nacional 151, volvieron a registrarse fisuras y deformaciones en la calzada a la altura del puente ferroviario. El deterioro reapareció en uno de los sectores intervenidos, generando preocupación entre automovilistas y autoridades, que ya evalúan una nueva intervención.
El pasado 23 de mayo, el Ejecutivo local había llevado adelante un operativo especial para mejorar la transitabilidad en ese punto, caracterizado por el intenso tránsito y el desgaste constante del asfalto. La obra incluyó tareas de fresado y la colocación de carpeta asfáltica en caliente, en un intento por dar respuesta a los profundos baches y ondulaciones que presentaba la calzada.
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Sin embargo, con el correr de los días, comenzaron a evidenciarse nuevas fallas en el mismo sector. Según se pudo constatar, las recientes precipitaciones, sumadas al alto flujo vehicular —en especial de transporte pesado— aceleraron el deterioro del material colocado.
Desde la Secretaría de Obras Públicas del Municipio confirmaron que el inconveniente no se limita únicamente a la superficie, sino que tendría origen en una problemática más compleja: la presencia de agua por debajo de la calzada.
El titular del área, Gustavo Zovich, explicó a LM Cipolletti que “hay un sector que tiene agua debajo, posiblemente alguna filtración ”, lo que compromete la estabilidad del asfalto y favorece la aparición de nuevas grietas y baches.
Evaluación técnica y trabajos en pausa
Durante la jornada de este miércoles, equipos de la empresa Quidel, encargada de los trabajos, se acercaron al lugar para evaluar la posibilidad de realizar una reparación inmediata. No obstante, las condiciones del terreno no resultaron favorables.
De acuerdo a lo informado, la persistente humedad en la base impide avanzar con tareas de asfaltado, ya que comprometería la adherencia y durabilidad del material. “El terreno está húmedo y eso puede generar inconvenientes en cuanto a lluvia o a no tener las mejores condiciones para trabajar”, detalló Zovich.
Frente a este escenario, se resolvió postergar la intervención hasta que mejoren las condiciones climáticas y el suelo presente un nivel adecuado de sequedad. La decisión apunta a evitar soluciones transitorias que no logren sostenerse en el tiempo.
Un tramo crítico sin solución de fondo
El sector bajo el puente ferroviario es uno de los puntos más conflictivos de la traza urbana de la Ruta 151. Las constantes deformaciones, baches y reparaciones provisorias reflejan una problemática estructural que aún no encuentra una solución definitiva.
Cabe recordar que en 2025 Vialidad Nacional había presentado un proyecto ejecutivo que contemplaba una intervención integral: rebajar la calzada aproximadamente un metro para evitar impactos contra el puente ferroviario y mejorar la circulación. La iniciativa también incluía el corrimiento de servicios esenciales como gasoductos, acueductos, líneas eléctricas y fibra óptica.
Sin embargo, el alto costo de la obra y la falta de financiamiento frenaron su ejecución, dejando como única alternativa intervenciones parciales y periódicas.
Reclamos y expectativa por una solución duradera
Mientras tanto, los conductores que transitan a diario por el lugar advierten sobre los riesgos que implican los nuevos baches, especialmente en horarios nocturnos o con baja visibilidad. La situación reaviva el debate sobre la necesidad de una obra de fondo que garantice condiciones seguras y sostenibles.
Desde el Municipio aseguraron que la reparación del sector afectado “ya quedó organizada” y que se ejecutará ni bien las condiciones lo permitan. No obstante, reconocen que sin una intervención estructural más profunda, los problemas podrían repetirse.
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