Tras una puesta a punto histórica, volvió a circular el Tren Expreso Rionegrino

El servicio une Jacobacci y Bariloche y es clave para cientos de vecinos. Fue sometido a una reparación integral para garantizar su funcionamiento.

La formación volvió a operar tras un proceso de mantenimiento integral. Foto: Gentileza.

Después de una intervención técnica de gran escala, el Tren Expreso Rionegrino (TER) retomó su recorrido habitual entre Ingeniero Jacobacci y San Carlos de Bariloche , recuperando una conexión esencial para las comunidades de la Región Sur.

La formación volvió a operar tras un proceso de mantenimiento integral que permitió poner nuevamente en marcha uno de los servicios de transporte más importantes para los habitantes de la zona.

Los trabajos fueron realizados en los talleres de San Antonio Oeste e implicaron una importante inversión del Gobierno de Río Negro , a través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos.

La ejecución estuvo a cargo de Tren Patagónico y contempló una intervención profunda sobre los principales sistemas de la formación.

Entre las tareas más destacadas se encuentran la rectificación completa del motor diésel Scania, la reparación del sistema de tracción, la revisión de los sistemas de seguridad y la puesta a punto de la transmisión.

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Una mejora que apunta al largo plazo

Además de las reparaciones mecánicas, se realizaron mejoras en el sistema de filtrado de aire para optimizar el rendimiento del motor y prolongar su vida útil.

Uno de los trabajos más importantes fue el recambio total de los discos de ruedas por unidades nuevas, una intervención estructural que permitirá garantizar condiciones seguras de circulación durante los próximos 15 a 20 años.

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Un servicio clave para la vida cotidiana

El TER tiene una fuerte función social en la Región Sur. Gracias a este servicio, vecinos de distintas localidades pueden viajar a Bariloche para realizar trámites, consultas médicas, compras o visitas familiares y regresar el mismo día.

El recorrido conecta Ingeniero Jacobacci con Bariloche y cuenta con paradas intermedias en Clemente Onelli, Comallo y Pilcaniyeu.

Días y horarios

El Tren Expreso Rionegrino volvió a operar con sus dos frecuencias semanales habituales.

Parte los martes y jueves desde Ingeniero Jacobacci a las 4 de la madrugada y llega a San Carlos de Bariloche a las 8.40. El regreso se realiza a las 17, con arribo a Jacobacci a las 21.45.

Con la reanudación del servicio, miles de vecinos recuperan una alternativa de transporte accesible y estratégica para la integración de la Región Sur rionegrina.