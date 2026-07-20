Alianza clave: Río Negro y Neuquén se unen contra los incendios forestales

Los gobernadores de Neuquén y Río Negro suscribieron un convenio, a través del cual se capacitará en diversas áreas de la gestión pública y la administración provincial.

Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck firmaron un acuerdo de cooperación para fortalecer la gestión pública y el análisis de incendios forestales. Foto: Gentileza.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck , firmó el convenio marco de cooperación técnica y asistencia Interprovincial con su par de Neuquén, Rolando Figueroa . El objetivo principal es poder diseñar, organizar y dictar formaciones, capacitaciones y tecnicaturas para diversas áreas de la gestión y la administración pública.

En el convenio se expresa que Río Negro, a través del Instituto Provincial de la Administración Pública ( IPAP ), cuenta con capacidad técnica e institucional para el diseño y dictado de programas de formación y capacitación en diversas áreas de la gestión pública y la administración provincial.

Por su parte, Neuquén manifiesta su interés en acceder a esta oferta formativa del IPAP , en particular a la Tecnicatura Superior en Análisis de Incendios Forestales, a los efectos de fortalecer las capacidades de su personal. Ambas provincias comparten el objetivo de promover la cooperación interprovincial en lo que a materia de prevención y manejo de incendios forestales refiere.

Las provincias deberán celebrar convenios específicos para la implementación de cada actividad de formación o capacitación. En ellos se detallarán la denominación y contenido de la actividad, el cronograma, la cantidad de participantes, entre otros aspectos.

¿De qué trata la oferta académica?

La Tecnicatura Superior en Análisis de Incendios Forestales tiene como objetivo principal formar expertos capaces de integrar conocimientos científicos y operativos para comprender el comportamiento del fuego en un contexto de cambio climático y eventos extremos.

A diferencia del combatiente tradicional, el Analista actúa como un observador técnico en terreno que utiliza tecnología y datos para anticipar riesgos, optimizar estrategias de control y, fundamentalmente, salvaguardar la vida de las brigadas y las comunidades.

Foto: IPAP Río Negro.

Respecto de la salida laboral, como profesional se influyen las funciones:

Analizar el comportamiento del fuego interpretando datos meteorológicos, topográficos y de modelos de simulación.

Asesorar estratégicamente a los jefes de incendio y centros operativos sobre oportunidades tácticas y zonas de riesgo.

Gestionar la seguridad, identificando peligros para evitar atrapamientos del personal.

Investigar las causas de los incendios una vez extinguidos.

Operar tecnologías avanzadas, como Sistemas de Información Geográfica (SIG) y sistemas de alerta temprana.

La carrera tiene una duración de 3 años con una carga horaria total de 1824 horas.