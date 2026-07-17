Menos celulares en las escuelas de Río Negro: qué dicen los primeros resultados

El programa Pausa Digital que impulsa el Ministerio de Educación, muestra los primeros datos desde su implementación. ¿Qué dicen los estudiantes y docentes?

El Ministerio de Educación de Río Negro difundió los primeros resultados de la política de restricción de uso de celulares en las escuelas.

A pocos meses de su puesta en marcha, el dispositivo Pausa Digital comenzó a consolidarse en las escuelas de Río Negro con resultados alentadores. La propuesta busca promover el uso responsable de los teléfonos celulares durante la jornada escolar.

La iniciativa se implementa a partir de acuerdos de convivencia y criterios pedagógicos que apuntan a mejorar tanto el aprendizaje como la interacción entre estudiantes. En este marco, el Gobierno provincial evalúa su impacto en territorio.

Durante junio se llevó adelante una encuesta destinada a 303 equipos directivos y 34 supervisores de distintos niveles y modalidades educativas. El relevamiento tuvo como objetivo medir la implementación del programa e identificar buenas prácticas institucionales.

Los resultados evidenciaron una amplia adhesión por parte de la comunidad educativa, lo que permitió avanzar en nuevas acciones de acompañamiento y formación. Además, se detectaron experiencias positivas en todos los niveles del sistema educativo.

Con el inicio de las vacaciones de invierno, la provincia avanza en un plan de refacciones en escuelas. Estefania Petrella

Compromiso institucional y participación de las familias

La coordinadora del dispositivo, Paula Quezada, destacó el compromiso de las instituciones y la participación activa de estudiantes y familias en el proceso de implementación de la política educativa en toda la provincia.

“Los resultados fueron muy positivos, hay un fuerte compromiso institucional y una amplia participación de la comunidad educativa, sobre todo de familias y estudiantes que empiezan a revisar los acuerdos escolares”, explicó la funcionaria.

El enfoque de Pausa Digital no apunta a prohibir el uso de celulares, sino a generar conciencia sobre su utilización en contextos pedagógicos. Esta perspectiva permitió fortalecer los acuerdos de convivencia en cada institución.

Según se desprende de la encuesta, los estudiantes reconocen que los dispositivos móviles pueden convertirse en un factor de distracción. Sin embargo, también expresan la necesidad de acceder a información confiable y segura.

“Los celulares muchas veces son un obstáculo para el aprendizaje, pero también hay una demanda de información científica y certera en función de los riesgos a los que se exponen”, agregó Quezada sobre la mirada estudiantil.

Cambios en la dinámica escolar y avances por nivel

Uno de los aspectos más destacados del programa tiene que ver con los cambios observados en la dinámica escolar cotidiana, especialmente en los espacios de recreo y en la interacción entre los estudiantes.

En el nivel primario, los equipos directivos reportaron que los alumnos juegan más durante los recreos, interactúan con mayor frecuencia entre pares y respetan los acuerdos vinculados al uso de celulares dentro del ámbito escolar.

En el nivel secundario, si bien también se registran avances, el proceso se presenta de manera más gradual. El trabajo con adolescentes requiere estrategias centradas en la autorregulación y la construcción de hábitos responsables.

A partir de estos diagnósticos, las instituciones educativas comenzaron a diseñar líneas de acción específicas para fortalecer la alfabetización digital y sostener los acuerdos de convivencia a lo largo del ciclo lectivo.

El uso de celulares en las escuelas, es un dilema de nunca terminar.

Acompañamiento pedagógico y formación docente

De cara a la continuidad del programa, desde el área educativa provincial se anunció un acompañamiento personalizado a los equipos directivos, con orientaciones pedagógicas, didácticas y metodológicas adaptadas a cada contexto institucional.

Este trabajo en territorio busca consolidar los proyectos educativos vinculados al uso responsable de la tecnología y potenciar las experiencias que ya se vienen desarrollando en las escuelas de Río Negro.

Además, en articulación con la Dirección de Educación Superior, se prevé la realización de encuentros de formación destinados a docentes y a todos los actores que cumplen funciones pedagógicas dentro del sistema educativo.

Las instancias de capacitación apuntarán a brindar herramientas concretas para abordar el uso de dispositivos digitales en el aula y fortalecer el rol docente frente a los desafíos que plantea la tecnología.

Una política en revisión permanente

Desde el Gobierno provincial remarcaron que Pausa Digital forma parte de una política educativa dinámica, que requiere evaluación constante y ajustes en función de los resultados obtenidos en cada institución.

“Todas las políticas educativas ameritan revisión permanente y fortalecimiento en territorio. Por eso se están pensando nuevas líneas de acción no solo para este año sino también para el próximo”, sostuvo Quezada.

En ese sentido, la iniciativa continuará desarrollándose con el objetivo de lograr una mejor apropiación de la normativa vigente y avanzar con acciones concretas que favorezcan una convivencia escolar más saludable.