Terremoto en Venezuela: UFLO y Alianza por Venezuela lanzan red de asistencia psicológica

Tras los sismos que afectaron a Venezuela a fines del mes de junio, se avanzó en un dispositivo de primeros auxilios psicológicos para las personas afectadas.

Tras los sismos que afectaron a Venezuela a fines del mes de junio, se avanzó en un dispositivo de primeros auxilios psicológicos para las personas afectadas.

En marco de un convenio de prácticas profesionales supervisadas (PPS) que la Universidad de Flores ( UFLO ) y la organización Alianza por Venezuela sostiene para promover la integración y bienestar de la población venezolana en Argentina , pusieron en marcha un dispositivo de primeros auxilios psicológicos y soporte emocional destinado a las personas afectadas por la emergencia.

Tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que afectaron a Venezuela el pasado 24 de junio, se decidió avanzar con una iniciativa que atiende una dimensión central y muchas veces postergada de este tipo de catástrofes: el impacto emocional que dejan la pérdida, el miedo y la incertidumbre en quienes las atraviesan.

Ante la emergencia, ese vínculo permitió organizar una respuesta rápida y de alcance internacional: la convocatoria de voluntarios recibió 538 postulaciones provenientes de ocho países y, tras la validación de matrículas y documentación, se conformó un equipo de 80 profesionales y estudiantes, de los cuales 43 participan actualmente de las guardias. Del trabajo forman parte estudiantes de la carrera de Psicología de UFLO y tres psicólogos venezolanos radicados en Argentina, uno de ellos a cargo de la coordinación general de la acción.

Una asistencia que no conoce de fronteras

"Tenemos psicólogos argentinos y venezolanos, pero también españoles, ecuatorianos, peruanos e incluso profesionales que viven en Inglaterra. Eso tiene una ventaja: cuando en un continente es de día, en el otro es de noche. Así logramos sostener una asistencia de 24 horas", explica Sergio Vicente Yepez Santiago, docente de UFLO, psicólogo y bombero, quien coordina la acción desde el territorio afectado.

La puerta de entrada al dispositivo es una línea de soporte emocional que funciona vía WhatsApp: 11-58181811. La atención es gratuita y está disponible para personas venezolanas en cualquier parte del mundo -no únicamente para quienes residen en Argentina-, así como para personas de otras nacionalidades vinculadas afectivamente con la población afectada.

"Atendemos a personas que perdieron familiares y no pueden hacer el duelo real, porque no están en el funeral ni en ese cierre. Personas cuyo regreso se vio impedido, o que quedaron definitivamente solas porque el resto de su familia se perdió", describe Yepez Santiago sobre los casos que llegan a la línea.

Acompañar en territorio

La red también trabaja en la zona más afectada por los sismos. Yepez Santiago se encuentra actualmente en Venezuela coordinando el acompañamiento a 27 cuerpos de bomberos y 12 agrupaciones de rescate que operan en la denominada "zona 0", junto a un equipo local integrado por psicólogos, trabajadoras sociales y educadoras.

"En las mañanas acompaño a los grupos de guardia en la salida de los operativos y, en la noche, hago una intervención específica para el regreso, antes de dormir, con los grupos más afectados. El bombero sufre algo que se llama trauma por empatía, y eso hay que trabajarlo", cuenta el docente. El cuidado de quienes participan de las tareas de rescate es, también, parte del alcance del dispositivo.

Para sostener y ampliar la asistencia, la convocatoria continúa abierta: se buscan psicólogos y psicólogas para brindar atención telefónica al personal que retorna de la zona 0, y estudiantes avanzados de Psicología para tareas de soporte emocional y primeros auxilios psicológicos. Quienes participen recibirán capacitación y supervisión semanal.