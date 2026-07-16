La ciudad de Río Negro que se convirtió en una de las favoritas del país para los matrimonios igualitarios

A 16 años de la sanción de la ley, una localidad rionegrina se consolidó entre los más elegidos de Argentina para celebrar bodas igualitarias.

Una ciudad de Río Negro logró consolidarse como uno de los destinos preferidos del país para celebrar este tipo de uniones.

A 16 años de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario , una ciudad de Río Negro logró consolidarse como uno de los destinos preferidos del país para celebrar este tipo de uniones. De hecho, hoy ocupa el segundo lugar a nivel nacional , un reconocimiento que el Gobierno provincial busca seguir fortaleciendo.

La Ley 26.618 , sancionada el 15 de julio de 2010 , convirtió a Argentina en el primer país de América Latina y el décimo del mundo en legalizar el matrimonio entre personas del mismo género.

En ese contexto, San Carlos de Bariloche se posicionó como la segunda ciudad más elegida de Argentina para celebrar matrimonios igualitarios, un lugar que busca consolidar mediante acciones conjuntas entre el Área de Diversidad Sexual y la Delegación del Registro Civil.

Bariloche se posicionó como uno de los destinos más elegidos para los matrimonios igualitarios. Turismo Bariloche

El trabajo para seguir atrayendo parejas

Desde el Gobierno de Río Negro señalaron que continúan impulsando iniciativas para fortalecer a Bariloche como un destino de referencia para este tipo de celebraciones.

"La sanción de la ley fue un parteaguas hacia los derechos de las personas del colectivo de la diversidad sexual en este país. Nos parece muy importante poder visibilizarlo", expresó la referente de Diversidad Sexual, Constanza Pozzi.

Por su parte, la subsecretaria de Políticas contra las Violencias por Motivos de Género, Griselda Linares, destacó la articulación con el Registro Civil para garantizar que todas las personas puedan acceder plenamente a ese derecho.

Un reconocimiento que busca crecer

Con este posicionamiento, Río Negro reafirma su apuesta por promover políticas de igualdad e inclusión, al tiempo que busca que Bariloche continúe ganando reconocimiento como uno de los principales destinos del país para celebrar matrimonios igualitarios.