El reconocimiento que recibieron los jóvenes atletas de Cipolletti por representar a Río Negro

Alberto Weretilneck y Rodrigo Buteler encabezaron un acto para distinguir a deportistas que representan a la provincia en competencias nacionales e internacionales.

El acto fue encabezado por el gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Rodrigo Buteler. Foto: Gentileza.

El esfuerzo, la dedicación y los logros deportivos tuvieron un nuevo reconocimiento en Cipolletti. El Gobierno de Río Negro distinguió a jóvenes atletas de la ciudad que representan a la provincia en competencias nacionales e internacionales, y les entregó becas y aportes para acompañar su crecimiento deportivo.

El acto fue encabezado por el gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Rodrigo Buteler , quienes compartieron el encuentro junto a las familias de los deportistas y destacaron la importancia de seguir impulsando políticas públicas de apoyo al deporte.

Las becas y los aportes forman parte de una política provincial destinada a fortalecer el desarrollo de jóvenes deportistas que llevan la bandera de Río Negro a distintos escenarios del país y del exterior.

El secretario de Estado de Juventud, Deporte y Cultura, Nahuel Astutti, resaltó el presente deportivo de la ciudad.

"Cipolletti vive y siente el deporte, y eso se demuestra con la representación que posee la localidad en nuestras selecciones. Esto nos enorgullece porque, además, nuestra provincia adquirió la normalidad de ganar en las competencias que se le presentan", expresó.

También sostuvo que los resultados deportivos son fruto del trabajo conjunto entre el Estado, las familias, las instituciones, las federaciones y los clubes.

Rodrigo Buteler destacó el trabajo conjunto

Durante el acto, el intendente Rodrigo Buteler valoró el respaldo del Gobierno provincial y remarcó el papel del deporte como herramienta de desarrollo.

"Desde Cipolletti históricamente hemos apostado al desarrollo de jóvenes y adultos a través del deporte. Hoy contamos con distintas obras de infraestructura que contribuyen a esto, pero sin una política pública fuerte como la que impulsa el Gobierno Provincial, apoyando a deportistas e instituciones, esto no tendría sentido", afirmó.

El compromiso de seguir acompañando

Con esta entrega de becas y aportes, el Gobierno de Río Negro reafirmó su compromiso con el desarrollo de atletas de toda la provincia, promoviendo el acceso a mejores condiciones para entrenar y competir.

Del acto también participaron el ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos, junto a otras autoridades provinciales y municipales, quienes acompañaron el reconocimiento a los deportistas cipoleños que continúan dejando a Río Negro en lo más alto de las competencias nacionales e internacionales.