Circulaba en moto por Ruta 65, cayó y demandó a un automovilista: qué resolvió la Justicia

Un motociclista sufrió graves lesiones tras caer en plena Ruta 65 y quedar bajo un auto. A partir del hecho, inició un reclamo civil para atribuir responsabilidades por el siniestro.

Un motociclista inició una demanda a un conductor de un automóvil tras sufrir un accidente de tránsito en Ruta 65.

Un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta 65 , entre Cipolletti y Fernández Oro , derivó en un juicio civil en el que un motociclista intentó responsabilizar al conductor de un automóvil por las lesiones sufridas.

El hecho se produjo cuando el hombre circulaba en una moto Appia Citiplus 110 y, según su versión, perdió el control del rodado, se deslizó sobre la calzada y terminó debajo de un Renault Clio que avanzaba en sentido contrario.

A partir de ese episodio, el motociclista promovió una acción judicial en la que reclamó una indemnización por daños físicos y psicológicos . Sostuvo que conducía de manera reglamentaria y que el automovilista no realizó ninguna maniobra para evitar el impacto.

El reclamo por lesiones y secuelas

En su presentación, el demandante aseguró haber sufrido heridas de gravedad que requirieron atención médica prolongada. En ese marco, detalló una serie de secuelas que, según afirmó, afectaron su calidad de vida tras el accidente.

El planteo incluyó un pedido de reparación económica por distintos conceptos vinculados a los daños sufridos. Entre ellos, mencionó perjuicios físicos, consecuencias psicológicas y otras afectaciones derivadas del episodio ocurrido en la ruta.

Desde su perspectiva, la responsabilidad recaía en el conductor del automóvil, a quien atribuyó una conducta negligente al no evitar el impacto pese a las circunstancias que, según su relato, se presentaron en el momento del hecho.

La defensa del automovilista y la aseguradora

El conductor del Renault Clio rechazó la versión del motociclista y planteó una reconstrucción diferente del accidente. Según indicó, la moto perdió estabilidad antes de cualquier contacto con su vehículo, lo que condicionó el desarrollo posterior del hecho.

En su descargo, sostuvo que al advertir la caída del motociclista intentó esquivarlo desplazándose hacia la banquina, pero no logró evitar el impacto. De esta manera, negó haber tenido responsabilidad en la producción del siniestro.

La aseguradora citada en garantía acompañó esta postura durante el proceso judicial. En su presentación, solicitó el rechazo total de la demanda y sostuvo que no existían elementos suficientes para atribuirle responsabilidad al conductor asegurado.

Estefania Petrella

El análisis judicial del caso

Al momento de dictar sentencia, el juzgado abordó el caso bajo las reglas de la responsabilidad civil extracontractual. En ese marco, remarcó que quien reclama una indemnización debe acreditar los hechos que invoca y su relación con los daños denunciados.

El fallo destacó que, aun cuando interviene un vehículo como cosa riesgosa, no basta con alegar la existencia de un accidente. Es necesario reconstruir con precisión la mecánica del hecho y demostrar el vínculo causal entre la conducta y el perjuicio.

En ese sentido, el juzgado consideró que la demanda presentó falencias relevantes desde su origen. En particular, observó que no se describió de manera detallada cómo ocurrió el accidente ni qué maniobra concreta se le atribuyó al automovilista.

Falta de pruebas y pericias inconclusas

Uno de los aspectos centrales que llevó al rechazo del reclamo fue la debilidad de la prueba producida durante el proceso. La pericia accidentológica no logró determinar con exactitud el punto de impacto ni establecer la dinámica completa del siniestro.

Tampoco se pudo precisar cuál de los vehículos tuvo el rol de embistente ni si existieron posibilidades reales de evitar el choque mediante una maniobra oportuna. Esta falta de certezas resultó clave en la resolución del caso.

A ello se sumó que los testigos incorporados al expediente no presenciaron el accidente, por lo que sus declaraciones no aportaron elementos directos para esclarecer lo sucedido en la Ruta 65 aquella jornada.

El peso de la causa penal y la resolución

El juzgado también valoró antecedentes provenientes de la causa penal vinculada al mismo hecho. En ese ámbito, la hipótesis considerada más verosímil ubicó el origen del siniestro en la pérdida de control de la motocicleta.

Según esa línea de análisis, la moto habría invadido el carril contrario antes del impacto, lo que reforzó la falta de responsabilidad atribuible al automovilista. Este elemento fue determinante en la decisión adoptada en sede civil.

Finalmente, la Justicia resolvió rechazar la demanda y liberar a la aseguradora de toda obligación de cobertura. La sentencia corresponde a la primera instancia y no se encuentra firme, ya que puede ser apelada por la parte demandante.