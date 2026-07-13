Desbarataron un kiosco narco y un hallazgo inesperado cambió la investigación

Tras 50 días de investigación, la Policía secuestró droga lista para la venta y encontró otros elementos que abrieron una nueva causa.

El procedimiento fue llevado adelante por la División Toxicomanía y Leyes Especiales. Foto: Gentileza.

Una investigación que comenzó por presunta venta de drogas terminó destapando mucho más. La Policía de Río Negro desarticuló un kiosco narco en Catriel y, durante el allanamiento, descubrió motos y un motor que eran buscados por la Justicia por distintos robos.

El procedimiento fue llevado adelante por la División Toxicomanía y Leyes Especiales de Catriel, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley 23.737. En el expediente hay cuatro personas investigadas .

La investigación se extendió durante 50 días y comenzó a partir de información obtenida por los efectivos especializados.

A lo largo de ese tiempo, los investigadores realizaron distintas tareas de seguimiento y reunieron pruebas suficientes para solicitar una orden de allanamiento sobre una vivienda ubicada en Irigoyen al 1800, en Catriel.

Droga lista para la venta

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron unos 150 gramos de marihuana fraccionada para su comercialización y ocho gramos de cocaína, también preparados para la venta.

Las pruebas orientativas realizadas sobre ambas sustancias confirmaron resultados positivos, por lo que los estupefacientes quedaron secuestrados en el marco de la causa judicial.

El hallazgo que amplió la investigación

Mientras inspeccionaban el inmueble, los efectivos detectaron varias motocicletas que despertaron sospechas.

Por ese motivo solicitaron la intervención del área especializada en sustracción automotor. Tras las verificaciones, comprobaron que tres motos y un motor tenían pedido de secuestro por robo.

Todos los rodados fueron incautados y quedaron a disposición de la Justicia, lo que abrió una nueva línea de investigación vinculada a delitos contra la propiedad.

Cuatro personas bajo investigación

Desde la fuerza destacaron que el procedimiento permitió avanzar no solo sobre una presunta actividad de narcomenudeo, sino también recuperar bienes que eran buscados por la Justicia.

Además, remarcaron que la articulación entre las distintas áreas policiales fue clave para ampliar el alcance del operativo y profundizar la investigación sobre los distintos delitos detectados.