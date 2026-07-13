Lo detuvieron con un revólver cargado tras un robo: qué descubrió la Policía

Tras el llamado al 911, la Policía desplegó un operativo y detuvo a un hombre de 28 años con un revólver cargado. Un segundo sospechoso logró escapar.

El sujeto fue detenido durante la noche de este domingo. Foto: Gentileza.

La rápida intervención de la Policía de Río Negro permitió detener a un hombre armado poco después del robo de una bicicleta en el sector norte de General Roca . El procedimiento terminó con el secuestro de un revólver calibre .38 cargado y la detención de un sospechoso de 28 años, mientras que un segundo involucrado logró escapar.

Todo comenzó cerca de las 21 del domingo , cuando una vecina llamó al 911 RN Emergencias para denunciar que dos hombres le habían robado su bicicleta y escapaban en moto.

De inmediato, se desplegó un operativo de rastrillaje con efectivos policiales que recorrieron distintos sectores de la ciudad para intentar localizar a los sospechosos.

La persecución y el hallazgo del arma

Minutos después, los policías detectaron un vehículo con características similares a las aportadas por la víctima circulando en las inmediaciones de la pista de ciclismo de Quinta 25.

Al intentar identificarlos, comprobaron que se trataba de dos rodados. Uno de los sospechosos consiguió escapar, pero el otro fue interceptado gracias al accionar coordinado del personal policial.

Durante la requisa preventiva al conductor, de 28 años, los efectivos encontraron entre sus pertenencias un revólver calibre .38 cargado. El hombre no pudo justificar la procedencia del arma ni presentar la documentación correspondiente para su tenencia.

Un arma menos en la calle

Como resultado del procedimiento, la Policía secuestró el arma de fuego y detuvo al sospechoso, quien quedó a disposición de la Justicia.

Desde la fuerza destacaron que el operativo permitió retirar de circulación un arma que representaba un riesgo para la comunidad y evitar que el episodio derivara en un hecho de mayor gravedad.

Condenado por robar una bici pidió no quedar preso en el Penal de Roca

Un ladrón se metió a roba a una casa de Cipolletti. Trepó un portón de poco más de dos metros de altura y se apoderó de una bicicleta, para después escapar con el rodado por el mismo lugar que había entrado.

Sin embargo, el éxito del golpe le duró unos pocos días, porque toda la maniobra delictiva quedó registrada por las cámaras de seguridad del inmueble. Las imágenes captadas eran en color y de tan buena calidad que permitió a los policías de la Comisaría 24 del barrio Don Bosco individualizar al sujeto, identificado con las siglas COD, dado que era conocido por tener antecedentes penales.

El sujeto fue imputado por el delito de “hurto con escalamiento”. En el transcurso de la causa, la fiscal Adjunta Julieta Della Cha y el defensor Oficial Rodrigo Martínez le informaron a la jueza María Florencia Caruso Martín que habían consensuado cerrar el caso mediante un juicio abreviado, el procedimiento legal que requiere la confesión del acusado a cambio de una prueba atenuada.

El acusado, con el acompañamiento de su defensor también la aceptó, con lo que quedó asentado que admitía su culpabilidad. Explicó el profesional que es el monto de castigo mínimo establecido por la figura y resaltó que COD estuvo en libertad hasta el momento, y que se presentó a la audiencia “sin inconveniente”.

El defensor también requirió que el hombre cumpla la condena en el Establecimiento Penal 5 de Cipolletti y no en el 2 de General Roca, porque tiene “problemas con otros internos”.