Avanza la investigación por el asesinato de un hombre durante los festejos por el triunfo de Argentina en el Mundial 2026

Un hombre de 39 años fue asesinado durante la madrugada del domingo en Ñorquinco. Fue atacado durante los festejos por el triunfo de la Selección.

Un hombre de 39 años fue asesinado durante la madrugada del domingo en la localidad de Ñorquinco , luego de ser atacado con un arma blanca mientras se desarrollaban los festejos por el triunfo de la Selección Argentina ante Suiza en el Mundial 2026.

De acuerdo con la investigación, el agresor sorprendió a la víctima desde atrás y le asestó una puñalada . El herido fue trasladado de inmediato al centro de salud de la localidad y, debido a la gravedad de las lesiones, derivado al hospital de El Maitén , en la provincia de Chubut , donde falleció mientras recibía asistencia médica.

Tras el ataque, la Policía de Río Negro inició un amplio operativo encabezado por personal de la Subcomisaría 73 de Ñorquinco , con el apoyo de efectivos de la Comisaría 12 . Las primeras averiguaciones permitieron establecer la identidad del presunto autor, quien sería conocido de la víctima e incluso residiría a pocos metros de su vivienda, en el barrio Costanera.

Allanamiento por el asesinato

Con esa información, los investigadores concretaron la detención del sospechoso y, en el marco de la causa, realizaron un allanamiento en el que secuestraron distintos elementos de interés para la investigación, entre ellos el arma blanca que habría sido utilizada para cometer el crimen.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, el cuerpo de la víctima será trasladado a la morgue judicial de Bariloche para la realización de la autopsia, mientras continúan las diligencias destinadas a esclarecer las circunstancias del homicidio.