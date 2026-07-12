Allanaron una casa en Cipolletti por una grave causa de amenazas: qué encontraron

El procedimiento se realizó en una vivienda de calle J. M. París. Los elementos incautados quedaron a disposición de la Justicia.

El operativo fue llevado a cabo por personal de la Comisaría 24 de Cipolletti. Foto: Archivo.

Un allanamiento realizado en Cipolletti terminó con el secuestro de distintos elementos , que serían de interés para una investigación por presuntas amenazas calificadas .

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría 24° , en el marco de una causa judicial que continúa en plena etapa investigativa.

El operativo se realizó en un domicilio ubicado sobre calle J. M. París , donde los policías concretaron un allanamiento ordenado por la Justicia.

Como resultado, secuestraron dos cuchillos tipo carnicero que, de acuerdo con la investigación, tendrían vinculación con el hecho que se intenta esclarecer.

Los elementos quedaron a disposición de la Justicia

Tras el hallazgo, intervino personal del Gabinete de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes y formalizó el secuestro de ambos cuchillos.

Las armas blancas quedaron a disposición de la Justicia y serán incorporadas a la causa para avanzar con la investigación sobre las presuntas amenazas calificadas.

La investigación continúa y, por el momento, no trascendieron más detalles sobre el hecho que dio origen al allanamiento.

Otro caso en la región: fue denunciado por amenazas, allanaron su casa y el hallazgo sorprendió a la Policía

Hace un mes, importante operativo policial realizado en Cinco Saltos terminó con el secuestro de un arma de fuego en el marco de una investigación por amenazas calificadas, resistencia a la autoridad y daño calificado.

El procedimiento fue encabezado por efectivos de la Comisaría 43°, que avanzaron sobre un domicilio de la ciudad tras reunir pruebas relevantes en una causa que ya se encontraba en plena investigación judicial.

Según se informó, la medida fue autorizada luego de una investigación previa que permitió a la Policía avanzar con una orden de allanamiento y una requisa vehicular vinculadas al caso.

Durante el operativo, los uniformados realizaron una inspección exhaustiva dentro de la vivienda y en distintos sectores relacionados con la causa.

El objetivo era localizar elementos que pudieran estar vinculados con los hechos denunciados.

Tras una revisión minuciosa, el personal policial encontró y secuestró un arma de fuego larga de hombro, específicamente un rifle calibre 22.

El hallazgo fue comunicado de inmediato a las autoridades judiciales intervinientes, que dispusieron el secuestro formal del arma para avanzar con pericias y nuevas medidas dentro del expediente.