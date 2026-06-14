Impresionante operativo policial antidrogas cubrió el mapa provincial: no hubo secuestros ni detenidos

La fuerza rionegrina realizó controles en simultáneos desde el Alto Valle hasta la cordillera, pasando por la Región Sur y la zona Atlántica. Efectivos de distintas unidades participaron en el despiegue.

La Policía rionegrina realizó controles antidrogas en distintos puntos de la provincia. No se concretaron secuestros ni detenidos.

La Policía de Río Negro desplegó un notable operativo preventivo en distintos puntos de la provincia con la participación de las delegaciones y divisiones de Toxicomanía de Cipolletti, Catriel, Viedma, San Antonio Oeste, Los Menucos y Bariloche, junto a la Sección Canes de Allen y efectivos de las unidades locales.

Los controles se desarrollaron de manera simultánea y coordinada, “fortaleciendo la prevención y la presencia policial en zonas estratégicas para desalentar actividades vinculadas al narcotráfico ”, destacaron desde el gobierno.

Según se precisó, el despliegue fue considerado relevante, contó con la movilización de “recursos humanos y logísticos en varias regiones de la provincia”. El procedimiento se llevó a cabo desde el Alto Valle hasta la cordillera, pasando por la Región Sur y la zona Atlántica.

Operativo narco provincial 4

En esos lugares, los equipos especializados llevaron adelante tareas de control sobre personas, vehículos y espacios de circulación frecuente, en una acción que “evidenció la capacidad operativa de la fuerza para trabajar de manera coordinada en diferentes ciudades al mismo tiempo”, resaltó el reporte oficial.

En ese marco, el personal especializado desarrolló controles preventivos en sus respectivas jurisdicciones. A su vez, la Sección Canes de Allen aportó sus perros especializados en detección de sustancias prohibidas, una "herramienta fundamental" para reforzar las tareas de inspección.

Además, cada operativo contó con el acompañamiento de personal uniformado de las dependencias locales, que brindó apoyo en materia de seguridad y logística.

“Esta articulación permitió ampliar el alcance de los controles y garantizar una presencia policial visible en sectores considerados sensibles para la prevención del delito”, se ponderó.

Resultado positivo, de todas maneras

Como resultado de los procedimientos, no se produjo secuestros de sustancias ilícitas ni otras novedades de magnitud. De todos modos, las evaluaciones fueron valoradas “positivamente por las áreas de seguridad, dado que “la ausencia de hallazgos no disminuye la importancia de los controles; por el contrario, refleja el efecto preventivo que generan este tipo de acciones cuando se realizan de manera constante y sostenida en el tiempo”, puntualizaron al respecto.

“La lucha contra el narcotráfico no se limita a los secuestros o detenciones que suelen trascender públicamente. Gran parte del trabajo se construye a través de operativos preventivos como estos, donde la vigilancia permanente, la obtención de información y la presencia activa en el territorio permiten anticiparse a posibles maniobras delictivas”, enfatizaron las fuentes.

Recalcaron que de esta manera, “la Policía de Río Negro continúa fortaleciendo una estrategia de prevención que combina profesionalismo, coordinación y despliegue territorial”.