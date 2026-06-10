El perro se puso loco y los pararon en la Ruta 22: la sorpresa dentro del Focus fue total

Les hallaron de todo en un operativo de rutina. El conductor es oriundo de General Roca y sus tres acompañantes de Neuquén.

El operativo de rutina terminó con una gran sorpresa en la Ruta 22, a la altura de Allen.

Lo que parecía ser un control vehicular más sobre la Ruta Nacional 22 terminó con el secuestro de droga, un arma de fuego, municiones y dinero en efectivo . El procedimiento implicó la intervención de dos fueros judiciales distintos luego de que un perro policía alertara a los oficiales sobre la presencia de sustancias ilegales dentro del rodado.

El operativo se realizó a la altura de Allen, en el kilómetro 1.198 , donde personal del Cuerpo de Seguridad Vial, la División Canes y el área de Verificaciones de Automotores llevaba adelante tareas de control e identificación de personas.

En ese contexto, los efectivos detuvieron la marcha de un Ford Focus en el que viajaban cuatro hombres con destino a Roca . El conductor, de 25 años, tenía domicilio en esa ciudad, mientras que los tres acompañantes provenían de Neuquén capital.

El olfato clave de "Matías" y el hallazgo del arsenal

La situación tomó otro rumbo cuando, luego de chequear los papeles correspondientes del vehículo, Matías, un perro entrenado para la detección de estupefacientes, inspeccionó el auto y marcó una reacción positiva sobre una de las puertas traseras. Ante esa señal, se dio inicio a una requisa de urgencia.

Durante la inspección, los uniformados encontraron un frasco plástico con flores de cannabis y dos picadores. Además, hallaron la suma de 468 mil pesos en efectivo. La sorpresa mayor llegó al localizar una caja plástica que contenía una pistola Bersa calibre 9 milímetros, un cargador, 30 municiones del mismo calibre y varios cuchillos.

Doble intervención de la Justicia

Fuentes policiales informaron que uno de los acompañantes, de 31 años y oriundo de Neuquén, reconoció ser el propietario de la marihuana. A partir de esto, tomó intervención la Unidad Fiscal Federal de General Roca, que dispuso el secuestro de la sustancia por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Operativo (2)

Por otra parte, la Justicia provincial avanzó sobre el hallazgo del arma de fuego. En ese marco, se ordenó el secuestro de la pistola y la imputación del conductor del vehículo en una causa vinculada a la presunta portación ilegal de arma de fuego. El operativo conjunto derivó de forma inmediata en investigaciones de competencia tanto federal como provincial.

El antecedente cercano del perro héroe

Días pasados, un operativo de rutina sobre la Ruta Nacional 22 terminó con dos personas detenidas y una importante cantidad de droga secuestrada.

El procedimiento se realizó en Cervantes y estuvo a cargo de personal de la División Toxicomanías Alto Valle Este, la Sección Canes y el Cuerpo de Seguridad Vial.

Los sospechosos son una mujer de 31 años y un hombre de 22, ambos domiciliados en Villa Regina.