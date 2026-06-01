Un perro marcó un auto en la Ruta 22 y el descubrimiento terminó con dos detenidos

El operativo se realizó en una localidad del Alto Valle. Secuestraron distintas drogas, dinero en efectivo, celulares y un vehículo.

El operativo fue realizado sobre la Ruta 22 a la altura de Cervantes. Foto: Archivo.

Un operativo de rutina sobre la Ruta Nacional 22 terminó con dos personas detenidas y una importante cantidad de droga secuestrada .

El procedimiento se realizó durante la madrugada del sábado en Cervantes y estuvo a cargo de personal de la División Toxicomanías Alto Valle Este, la Sección Canes y el Cuerpo de Seguridad Vial.

Los sospechosos son una mujer de 31 años y un hombre de 22 , ambos domiciliados en Villa Regina .

La señal de "Máximo" que activó el operativo

Cerca de las 2 de la madrugada, los efectivos interceptaron un automóvil que circulaba en sentido General Roca-Cipolletti/Neuquén.

Durante la inspección, el perro detector de estupefacientes "Máximo" marcó la posible presencia de sustancias ilícitas en el sector de la puerta del conductor.

Ese indicio fue suficiente para que se diera intervención a la Fiscalía Federal de General Roca, que autorizó una requisa completa del vehículo.

Lo que encontraron dentro del vehículo

La inspección confirmó las sospechas. Según informaron fuentes policiales, los uniformados hallaron más de 150 gramos de cocaína y cerca de 800 gramos de marihuana distribuidos en distintos envoltorios.

image

Además, secuestraron una balanza de precisión, cuatro teléfonos celulares y dinero en efectivo, elementos que quedaron incorporados a la investigación.

Dos detenidos y un auto secuestrado

Tras el hallazgo, el fiscal federal interviniente ordenó la detención de ambos ocupantes del vehículo por presunta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

image

También dispuso el secuestro de toda la droga encontrada y del automóvil utilizado para el traslado.

Buscan determinar el destino de la droga

Los detenidos quedaron alojados en la Comisaría 22° de Cervantes mientras avanza la investigación judicial.

Ahora los investigadores intentan establecer el origen de las sustancias secuestradas y cuál era su destino final, una de las claves que podría definir el alcance de la causa federal.